;

Dietista revela 7 claves para sentirse lleno por más tiempo, sin fármacos como Ozempic

Este enfoque respaldado por la ciencia propone cambios pequeños que pueden marcar una diferencia en el apetito.

Javiera Rivera

Bajar de peso

Bajar de peso / Peter Dazeley

Los medicamentos como Ozempic, Mounjaro y Zepbound, se han vuelto cada vez más populares por su efecto para bajar de peso. De hecho, cerca de 1 de cada 8 estadounidenses ya ha probado este tipo de fármacos.

Sin embargo, la dietista Tricia Stoddard explicó –en declaraciones recogidas por The New York Post– que existen hábitos simples y efectivos para sentirse lleno por más tiempo, incluso sin recurrir a inyecciones.

1. Beber agua antes de comer

Tomar un vaso de agua antes de las comidas permite distinguir mejor entre hambre y sed. Estudios citados por la especialista indican que beber agua 30 minutos antes de comer puede reducir la ingesta calórica y favorecer la pérdida de peso.

2. Evitar el picoteos

Comer snacks durante todo el día puede alterar los niveles de azúcar en sangre y dificultar la identificación del hambre real. En cambio, realizar comidas balanceadas en horarios regulares ayuda a mantener señales de hambre más estables.

3. Comer suficiente proteína

Priorizar alimentos ricos en proteína disminuye el hambre, prolonga la sensación de llenura y retrasa el vaciamiento gástrico. En personas que usan GLP-1, además, ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular.

Revisa también

ADN

4. Comer fibra antes de las comidas

La fibra soluble absorbe agua y forma un gel en el intestino que ralentiza la digestión, estabiliza la glucosa y evita picos de hambre. Avena, legumbres, semillas de chía, manzanas y coles de Bruselas son buenas fuentes.

5. Combinar carbohidratos con proteínas y grasas

Los carbohidratos complejos, como arroz integral, quinoa o papas, generan mayor saciedad cuando se consumen junto a proteínas o grasas saludables, lo que ralentiza la digestión y reduce el apetito posterior.

6. Comer de forma consciente

Comer frente al televisor o el celular facilita el exceso de consumo. Según la dietista, comer con atención plena, masticando lento y sin distracciones, permite que el cerebro reconozca la saciedad a tiempo.

7. Caminar después de comer

Caminar al menos 10 minutos después de una comida contribuye a controlar el azúcar en sangre, especialmente tras platos ricos en carbohidratos, ayudando a evitar bajones de energía y hambre precoz.

ADN

Caminar / aire images

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad