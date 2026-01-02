Dietista revela 7 claves para sentirse lleno por más tiempo, sin fármacos como Ozempic
Este enfoque respaldado por la ciencia propone cambios pequeños que pueden marcar una diferencia en el apetito.
Los medicamentos como Ozempic, Mounjaro y Zepbound, se han vuelto cada vez más populares por su efecto para bajar de peso. De hecho, cerca de 1 de cada 8 estadounidenses ya ha probado este tipo de fármacos.
Sin embargo, la dietista Tricia Stoddard explicó –en declaraciones recogidas por The New York Post– que existen hábitos simples y efectivos para sentirse lleno por más tiempo, incluso sin recurrir a inyecciones.
1. Beber agua antes de comer
Tomar un vaso de agua antes de las comidas permite distinguir mejor entre hambre y sed. Estudios citados por la especialista indican que beber agua 30 minutos antes de comer puede reducir la ingesta calórica y favorecer la pérdida de peso.
2. Evitar el picoteos
Comer snacks durante todo el día puede alterar los niveles de azúcar en sangre y dificultar la identificación del hambre real. En cambio, realizar comidas balanceadas en horarios regulares ayuda a mantener señales de hambre más estables.
3. Comer suficiente proteína
Priorizar alimentos ricos en proteína disminuye el hambre, prolonga la sensación de llenura y retrasa el vaciamiento gástrico. En personas que usan GLP-1, además, ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular.
4. Comer fibra antes de las comidas
La fibra soluble absorbe agua y forma un gel en el intestino que ralentiza la digestión, estabiliza la glucosa y evita picos de hambre. Avena, legumbres, semillas de chía, manzanas y coles de Bruselas son buenas fuentes.
5. Combinar carbohidratos con proteínas y grasas
Los carbohidratos complejos, como arroz integral, quinoa o papas, generan mayor saciedad cuando se consumen junto a proteínas o grasas saludables, lo que ralentiza la digestión y reduce el apetito posterior.
6. Comer de forma consciente
Comer frente al televisor o el celular facilita el exceso de consumo. Según la dietista, comer con atención plena, masticando lento y sin distracciones, permite que el cerebro reconozca la saciedad a tiempo.
7. Caminar después de comer
Caminar al menos 10 minutos después de una comida contribuye a controlar el azúcar en sangre, especialmente tras platos ricos en carbohidratos, ayudando a evitar bajones de energía y hambre precoz.
