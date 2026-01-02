Dietista revela 7 claves para sentirse lleno por más tiempo, sin fármacos como Ozempic

Los medicamentos como Ozempic, Mounjaro y Zepbound, se han vuelto cada vez más populares por su efecto para bajar de peso. De hecho, cerca de 1 de cada 8 estadounidenses ya ha probado este tipo de fármacos.

Sin embargo, la dietista Tricia Stoddard explicó –en declaraciones recogidas por The New York Post– que existen hábitos simples y efectivos para sentirse lleno por más tiempo, incluso sin recurrir a inyecciones.

1. Beber agua antes de comer

Tomar un vaso de agua antes de las comidas permite distinguir mejor entre hambre y sed. Estudios citados por la especialista indican que beber agua 30 minutos antes de comer puede reducir la ingesta calórica y favorecer la pérdida de peso.

2. Evitar el picoteos

Comer snacks durante todo el día puede alterar los niveles de azúcar en sangre y dificultar la identificación del hambre real. En cambio, realizar comidas balanceadas en horarios regulares ayuda a mantener señales de hambre más estables.

3. Comer suficiente proteína

Priorizar alimentos ricos en proteína disminuye el hambre, prolonga la sensación de llenura y retrasa el vaciamiento gástrico. En personas que usan GLP-1, además, ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular.

4. Comer fibra antes de las comidas

La fibra soluble absorbe agua y forma un gel en el intestino que ralentiza la digestión, estabiliza la glucosa y evita picos de hambre. Avena, legumbres, semillas de chía, manzanas y coles de Bruselas son buenas fuentes.

5. Combinar carbohidratos con proteínas y grasas

Los carbohidratos complejos, como arroz integral, quinoa o papas, generan mayor saciedad cuando se consumen junto a proteínas o grasas saludables, lo que ralentiza la digestión y reduce el apetito posterior.

6. Comer de forma consciente

Comer frente al televisor o el celular facilita el exceso de consumo. Según la dietista, comer con atención plena, masticando lento y sin distracciones, permite que el cerebro reconozca la saciedad a tiempo.

7. Caminar después de comer

Caminar al menos 10 minutos después de una comida contribuye a controlar el azúcar en sangre, especialmente tras platos ricos en carbohidratos, ayudando a evitar bajones de energía y hambre precoz.