Tragedia en Año Nuevo: incendio deja cuatro niñas fallecidas en Melipilla

El siniestro ocurrió en un cité del sector poniente de la ciudad y afectó a varias viviendas de material ligero.

Verónica Villalobos

Santiago

Una tragedia marcó la noche de Año Nuevo en la comuna de Melipilla, luego de que un incendio cobrara la vida de cuatro niñas en un cité del sector poniente de la ciudad. El hecho ocurrió mientras se desarrollaban las celebraciones por la llegada del 2026.

Según información oficial, las menores fallecidas eran todas de nacionalidad boliviana y residían junto a sus familias en el inmueble afectado. El fuego se propagó rápidamente debido a las características de las viviendas, construidas con material ligero.

Una testigo del hecho relató que el incendio se habría iniciado mientras se escuchaban fuegos artificiales en el sector. “Estábamos compartiendo y escuchamos al perro ladrar. Salimos y vimos que la casa de atrás se quemaba. Primero escuchamos fuegos artificiales y luego como una explosión de gas. Evacuamos a niños y los vecinos ayudamos”, señaló a Meganoticias.

La vocería oficial fue entregada por el comandante Cristian Márquez, del Labocar de Carabineros de Chile, quien confirmó el fallecimiento de las cuatro menores y detalló que otras personas resultaron afectadas por la inhalación de humo y la acción del fuego.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro dejó un total de ocho personas afectadas y provocó la destrucción total de al menos tres viviendas. Por instrucción del Ministerio Público, Labocar quedó a cargo de las pericias para esclarecer el origen y la dinámica del incendio.

