Joven muere apuñalado en cancha de fútbol de población de Concepción

Un joven de 23 años murió apuñalado la tarde del domingo en la comuna de Concepción, en la Región del Biobío.

El hecho se registró en una cancha de fútbol ubicada en la población Pedro del Río Zañartu, donde la víctima fue atacada con un arma cortopunzante por causas que aún se investigan.

Pese a la gravedad de las lesiones, el joven logró trasladarse por sus propios medios hasta su domicilio.

Sin embargo, al llegar al lugar, falleció en el acceso de un block de departamentos, sin que fuera posible salvarle la vida.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, junto al Ministerio Público, quienes realizan peritajes para esclarecer la dinámica del ataque y dar con el o los responsables.