;

Joven muere apuñalado en cancha de fútbol de población de Concepción

La víctima fue atacada con un arma cortopunzante en una cancha de fútbol de la población Pedro del Río Zañartu.

Cristóbal Álvarez

Nicolás Medina

OS-9 - Carabineros

OS-9 - Carabineros / Francisco Castillo

Un joven de 23 años murió apuñalado la tarde del domingo en la comuna de Concepción, en la Región del Biobío.

El hecho se registró en una cancha de fútbol ubicada en la población Pedro del Río Zañartu, donde la víctima fue atacada con un arma cortopunzante por causas que aún se investigan.

Revisa también:

ADN

Pese a la gravedad de las lesiones, el joven logró trasladarse por sus propios medios hasta su domicilio.

Sin embargo, al llegar al lugar, falleció en el acceso de un block de departamentos, sin que fuera posible salvarle la vida.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, junto al Ministerio Público, quienes realizan peritajes para esclarecer la dinámica del ataque y dar con el o los responsables.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad