Autos eléctricos en Chile: Tesla da el gran golpe y le quita el liderato a BYD en el último reporte de ventas

El debut oficial de la firma estadounidense en el país generó un impacto notable.

José Campillay

Autos eléctricos en Chile: Tesla da el gran golpe y le quita el liderato a BYD en el último reporte de ventas

El mercado automotriz en Chile nos entregó datos más que interesantes en sus últimos reportes, sobre todo en el apartado de vehículos eléctricos, un producto que sigue al alza.

Bajo un escenario donde la conciencia ecológica toma mayor terreno, la adquisición de autos impulsados por la energía almacenada en baterías recargables juega un rol fundamental y de vanguardia.

Nuestro país ha tomado posición clave y registra un auge en esta plaza, con abril de 2024 como el mes récord en ventas de modelos de cero y bajas emisiones.

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reportó un crecimiento del 219,8% en ese período, alcanzando 1.436 unidades, impulsado por el interés creciente en opciones sostenibles.​

En el segmento de eléctricos puros (BEV), Tesla superó por primera vez a BYD durante abril, con 94 matriculaciones frente a las 84 de la marca china.

Aunque en el acumulado anual hasta ese mes BYD mantenía el liderazgo con 264 unidades contra 94 de Tesla, el debut oficial de la firma estadounidense generó un impacto notable.​

Los autos 100% eléctricos más demandados hasta abril destacaron por su accesibilidad y autonomía, destacando de entre una amplia variedad de opciones.

El BYD Dolphin Mini EV encabezó con 109 ventas, seguido por el BYD Dolphin EV (68), Kia Niro (68), BYD Yuan Plus EV (60) y Tesla Model 3 (56). Completaron el top 10 el Renault Kwid E-Tech (54), Tesla Model Y (37), Volvo XC40 (30), Maxus eDeliver 3 (29) y GWM ORA (27).​

De igual forma, se diferencian las ventas según el tipo de automóvil, donde los híbridos convecncionales lideran el listado:

  • Híbridos Convencionales: 1.577 (39,7%). 
  • Mild Hybrid: 1.201 (30,2%). 
  • Eléctricos: 827 (20,8%). 
  • Híbridos Enchufables: 291 (7,3%). 
  • Eléctricos de Rango Extendido: 75 (1,9%).

A continuación, revisa el Top 10 de las marcas con más ventas de autos eléctricos durante el mes de abril dd 2025:

  • Tesla: 94 ventas (94 ventas acumuladas 2024).
  • BYD: 84 ventas (264 ventas acumuladas 2024).
  • Maxus: 37 ventas (83 acumuladas 2024).
  • Renault: 24 ventas (59 acumuladas 2024)
  • Volvo: 22 ventas (45 acumuladas 2024).
  • GWM: 18 ventas (27 acumulas 2024).
  • Kia: 8 ventas (86 acumuladas 2024).
  • MG: 7 ventas (27 acumuladas 2024).
  • Hyundai: 2 ventas (21 acumuladas 2024).
  • ZNA: 1 venta (17 acumuladas 2024).

