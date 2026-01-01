“Vienen tiempos de orden, de reconstrucción y de trabajo incansable”: así fue el saludo de año nuevo de José Antonio Kast

Durante la noche de Año Nuevo, el presidente electo José Antonio Kast entregó un mensaje mediante sus redes sociales, en el que definió la llegada de 2026 como una “nueva etapa para Chile” .

En su cuenta de Instagram, Kast escribió que “se cierra un año intenso y comienza uno nuevo lleno de desafíos. Vamos a trabajar con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita”.

Y añadió que “este nuevo año llegue con esperanza y unión para cada familia. El año del cambio ”. Junto a la publicación, se adjuntó un video que muestra el proceso político vivido por el mandatario electo durante 2025.

“En 2026 comienza una nueva etapa”

Luego, José Antonio Kast reforzó su mensaje en su cuenta de X, donde indicó que “2025 no fue un año más. Fue el año en que millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono. Fue el año en que Chile eligió el cambio y la esperanza”.

“En 2026 comienza una nueva etapa para Chile. Vienen tiempos exigentes. Tiempos de orden, de reconstrucción y de trabajo incansable. Nada será fácil, pero todo será posible si lo hacemos juntos ”, añadió.

Finalmente, el presidente electo dedicó palabras de reconocimiento a quienes trabajaron durante la noche de Año Nuevo en servicios esenciales.