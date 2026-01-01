;

“Vienen tiempos de orden, de reconstrucción y de trabajo incansable”: así fue el saludo de año nuevo de José Antonio Kast

El presidente electo calificó el 2026 como “el año del cambio”, y añadió que “nada será fácil, pero todo será posible si lo hacemos juntos”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | José Antonio Kast

Agencia UNO | José Antonio Kast / Hans Scott

Durante la noche de Año Nuevo, el presidente electo José Antonio Kast entregó un mensaje mediante sus redes sociales, en el que definió la llegada de 2026 como una “nueva etapa para Chile”.

En su cuenta de Instagram, Kast escribió que “se cierra un año intenso y comienza uno nuevo lleno de desafíos. Vamos a trabajar con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita”.

Revisa también

ADN

Y añadió que “este nuevo año llegue con esperanza y unión para cada familia. El año del cambio”. Junto a la publicación, se adjuntó un video que muestra el proceso político vivido por el mandatario electo durante 2025.

“En 2026 comienza una nueva etapa”

Luego, José Antonio Kast reforzó su mensaje en su cuenta de X, donde indicó que “2025 no fue un año más. Fue el año en que millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono. Fue el año en que Chile eligió el cambio y la esperanza”.

“En 2026 comienza una nueva etapa para Chile. Vienen tiempos exigentes. Tiempos de orden, de reconstrucción y de trabajo incansable. Nada será fácil, pero todo será posible si lo hacemos juntos”, añadió.

Finalmente, el presidente electo dedicó palabras de reconocimiento a quienes trabajaron durante la noche de Año Nuevo en servicios esenciales.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad