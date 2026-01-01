;

VIDEOS. Densa neblina se hizo presente en el show de fuegos artificiales con que Viña del Mar y Valparaíso recibieron el 2026

Pese al amplio despliegue, las condiciones meteorológicas impidieron apreciar con claridad el espectáculo en varios sectores.

La llegada del Año Nuevo 2026 en la quinta región estuvo marcada por un espectáculo pirotécnico que, pese a su despliegue técnico, terminó opacado por un factor ineludible: una intensa neblina.

Tal como estaba programado, Viña del Mar y Valparaíso contaron con shows de fuegos artificiales, distribuidos en 16 puntos de lanzamiento —7 en la Ciudad Jardín y 9 en el puerto—, tanto en el borde costero como en sectores elevados.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas jugaron en contra y redujeron considerablemente la visibilidad del espectáculo. Desde temprano, una densa neblina ingresó a la bahía, intensificándose con el pasar de las horas.

Fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso

Si bien quienes se ubicaron cercanos al mar lograron apreciar parte del show durante los primeros minutos, el humo de la pirotecnia y la nubosidad terminaron por cubrir aun más el cielo.

En Viña del Mar, los fuegos fueron lanzados desde puntos como Recreo, Playa Los Marineros, Avenida Perú, Muelle Vergara y Reñaca.

Mientras que en Valparaíso el espectáculo se desplegó desde sectores como Avenida Francia, cerro Barón, cerro Placeres, Santa María, caleta Portales y frente a Espigón.

Revisa aquí algunos registros de los fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso:

