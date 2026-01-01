La llegada del Año Nuevo 2026 en la quinta región estuvo marcada por un espectáculo pirotécnico que, pese a su despliegue técnico, terminó opacado por un factor ineludible: una intensa neblina .

Tal como estaba programado, Viña del Mar y Valparaíso contaron con shows de fuegos artificiales, distribuidos en 16 puntos de lanzamiento —7 en la Ciudad Jardín y 9 en el puerto—, tanto en el borde costero como en sectores elevados.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas jugaron en contra y redujeron considerablemente la visibilidad del espectáculo . Desde temprano, una densa neblina ingresó a la bahía, intensificándose con el pasar de las horas.

Fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso

Si bien quienes se ubicaron cercanos al mar lograron apreciar parte del show durante los primeros minutos, el humo de la pirotecnia y la nubosidad terminaron por cubrir aun más el cielo.

En Viña del Mar , los fuegos fueron lanzados desde puntos como Recreo, Playa Los Marineros, Avenida Perú, Muelle Vergara y Reñaca.

Mientras que en Valparaíso el espectáculo se desplegó desde sectores como Avenida Francia, cerro Barón, cerro Placeres, Santa María, caleta Portales y frente a Espigón.

Revisa aquí algunos registros de los fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso:

Así se vivieron los fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso, con el efecto de la vaguada costera.



Usuarios lo compararon con el fenómeno #StrangerThings5



📽AgenciaUno/Oscar Guerra pic.twitter.com/JJOHX7Opnk — AgenciaUno (@agenciaunochile) January 1, 2026