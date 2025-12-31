;

Por “peligro de caída y accidente”: Sernac emite alerta por 3 modelos de bicicletas vendidas en Chile

Desde el organismo señalaron que los productos fueron comercializados entre el 2023 y el 2025 en nuestro país.

Sebastián Escares

Esta semana el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad por un defecto en 3 modelos de bicicletas comercializadas en el país.

Según lo comunicado por el organismo, se trata de un defecto en el freno contrapedal.

¿Cuáles son?

Deportes Sparta Spa informó al Sernac sobre una aerta para sus bicicletas marca Trek, de los modelos: Precaliber Aro 12 Rojo, Precaliber Aro 12 Rosado y Precaliber Aro 20 Rojo.

Dichos productos fueron comercializados entre los años 2023 y 2025 en Chile. A continuación imágenes referenciales:

La empresa indicó que “la grasa del interior del conjunto del freno contrapedal de la rueda trasera no lubrica adecuadamente la superficie interna, generando un riesgo de pérdida del control de la bicicleta, con posibilidad de caída”.

En tanto, el Sernac alertó que los riesgos inminentes para los consumidores son “peligro de caída y accidente”.

¿Qué deben hacer los afectados?

En caso de que usuarios reporten que su producto está afectado, deben programar una cita y acudir al servicio técnico autorizado (disponible aquí).

“Una vez el consumidor tome contacto con la empresa, ésta procederá a sustituir la rueda trasera donde se encuentra el freno contrapedal por una enviada por Trek Internacional en un plazo máximo de 30 días, adicional a eso, se entregará una Giftcard de $20.000 para utilizar en tiendas Trek", especifican desde el Sernac.

