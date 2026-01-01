;

Temblores se registran en zona norte de Chile hoy 1 de enero: revisa acá las magnitudes y los epicentros del los sismos

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile entregó más detalles.

Durante la tarde de este jueves 1 de enero, dos sismos de magnitud similar fueron registrados en el norte de Chile, generando reportes en distintas localidades de las regiones de Antofagasta y Tarapacá, sin que hasta ahora se informen daños a personas o infraestructura.

De acuerdo con información entregada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN), el primer reporte se emitió a las 19:49 horas y correspondió a un movimiento telúrico de magnitud 4,5, con epicentro ubicado a 74,8 kilómetros al este de Quillagua.

Este registro fue catalogado como preliminar y señaló una profundidad cercana a los 143 kilómetros, lo que explica que el temblor haya sido percibido de forma leve en superficie.

Minutos más tarde, el organismo actualizó la información con un segundo reporte del mismo evento sísmico, precisando su localización a 61,8 kilómetros al suroeste de Ollagüe, manteniendo la magnitud en 4,5 y ajustando la profundidad a 133 kilómetros.

