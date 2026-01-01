;

Presidente Boric sorprende al cerrar el 2025 con íntimas fotos familiares junto a su hija Violeta

La publicación se viralizó en minutos y generó una ola de mensajes que destacan su faceta más personal y su rol como padre.

Nelson Quiroz

Presidente Boric Instagram

Presidente Boric Instagram

Con una publicación cargada de cercanía y tono íntimo, el Presidente Gabriel Boric cerró el 2025 compartiendo en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a su hija Violeta y su pareja, Paula Carrasco.

Las imágenes, difundidas en las primeras horas del 2026, rápidamente se viralizaron y generaron una ola de reacciones en redes sociales.

“Los Boric Carrasco les deseamos que el 2026 esté lleno de curiosidad, sorpresas y cosas exquisitas, como las primeras comidas de la Violeta. Gracias por tanto cariño”, escribió el Mandatario en el mensaje que acompañó el posteo, marcando un cierre personal y familiar a su último año completo en La Moneda.

Hasta ahora, la publicación supera los 157 mil “me gusta” y acumula más de 5.500 comentarios, en su mayoría mensajes de afecto, nostalgia y buenos deseos.

Revisa también

ADN

Entre las reacciones se repiten expresiones de cariño hacia la pequeña Violeta, comparaciones con su padre, especialmente por sus rulos y facciones, y saludos dirigidos a la familia presidencial de cara al nuevo año.

También hubo numerosos comentarios que reflejaron el vínculo emocional de parte de sus seguidores con el Presidente, varios de ellos adelantando que “lo extrañarán” tras el fin de su mandato, mientras otros destacaron su rol como padre y la imagen de cercanía que proyectó durante su gobierno. Mensajes como “hermosa familia”, “feliz año, presidente” y “Violeta es igual a su papá” se multiplicaron a lo largo del hilo.

La publicación se suma a otras apariciones familiares que Boric ha compartido en redes sociales durante el último tiempo, consolidando un estilo comunicacional que combina su rol institucional con momentos de su vida personal.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad