Presidente Boric sorprende al cerrar el 2025 con íntimas fotos familiares junto a su hija Violeta

Con una publicación cargada de cercanía y tono íntimo, el Presidente Gabriel Boric cerró el 2025 compartiendo en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a su hija Violeta y su pareja, Paula Carrasco.

Las imágenes, difundidas en las primeras horas del 2026, rápidamente se viralizaron y generaron una ola de reacciones en redes sociales.

“Los Boric Carrasco les deseamos que el 2026 esté lleno de curiosidad, sorpresas y cosas exquisitas, como las primeras comidas de la Violeta. Gracias por tanto cariño”, escribió el Mandatario en el mensaje que acompañó el posteo, marcando un cierre personal y familiar a su último año completo en La Moneda.

Hasta ahora, la publicación supera los 157 mil “me gusta” y acumula más de 5.500 comentarios, en su mayoría mensajes de afecto, nostalgia y buenos deseos.

Entre las reacciones se repiten expresiones de cariño hacia la pequeña Violeta, comparaciones con su padre, especialmente por sus rulos y facciones, y saludos dirigidos a la familia presidencial de cara al nuevo año.

También hubo numerosos comentarios que reflejaron el vínculo emocional de parte de sus seguidores con el Presidente, varios de ellos adelantando que “lo extrañarán” tras el fin de su mandato, mientras otros destacaron su rol como padre y la imagen de cercanía que proyectó durante su gobierno. Mensajes como “hermosa familia”, “feliz año, presidente” y “Violeta es igual a su papá” se multiplicaron a lo largo del hilo.

La publicación se suma a otras apariciones familiares que Boric ha compartido en redes sociales durante el último tiempo, consolidando un estilo comunicacional que combina su rol institucional con momentos de su vida personal.