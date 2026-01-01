;

Escala la polémica: UDI recurre a la CIDH por llamados del PC a protestar contra gobierno de Kast

La solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presenta la misma jornada en que el Partido Comunista defiendió la protesta social como herramienta democrática.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La Unión Demócrata Independiente (UDI) dio un nuevo paso en la controversia política abierta tras los recientes llamados del Partido Comunista (PC) a impulsar movilizaciones sociales durante el próximo gobierno de José Antonio Kast.

Este jueves 1 de enero, el partido gremialista solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie respecto de estas definiciones, advirtiendo eventuales riesgos para el orden institucional y el Estado de Derecho.

ADN

Agencia Uno

La acción fue presentada mediante una carta enviada al presidente del organismo, José Luis Caballero Ochoa, en la que la UDI cuestiona los lineamientos aprobados por el PC en su último pleno del Comité Central, según recogió La Tercera.

En dicho encuentro, la colectividad de izquierda planteó la movilización social como eje de su estrategia política frente a la administración que asumirá el 11 de marzo de 2026.

Revisa también

ADN

Según el documento citado por la UDI, el PC sostiene que “impedir la proyección” del proyecto político del presidente electo implica generar condiciones para articular un pueblo “organizado, movilizado y consciente de sus intereses”, además de promover hitos como el 8 de marzo y el 1 de mayo.

Para el gremialismo, estas señales configuran una “lógica anticipada de resistencia” que podría derivar en escenarios de tensión y eventuales episodios de violencia.

En la misiva, la UDI reconoce el derecho a la manifestación pacífica, pero subraya que la propia CIDH ha sido clara en condenar tanto los desmanes protagonizados en protestas como el uso excesivo de la fuerza. Bajo ese marco, el partido solicitó un pronunciamiento específico sobre si llamados orientados a bloquear políticamente a un gobierno electo se ajustan a los estándares democráticos y de derechos humanos.

Tradicional Caldillo de Congrio

La ofensiva de la UDI coincidió con el tradicional Caldillo de Congrio que el Partido Comunista ofrece cada 1 de enero a la prensa. En la instancia, el presidente del PC, Lautaro Carmona, buscó bajar el tono a la polémica y aseguró que los movimientos sociales “deben ser independientes y autónomos”, descartando cualquier intención de desestabilización.

ADN

1 de enero de 2026 / SANTIAGO El Partido Comunista, realiza su tradicional Caldillo de Congrio en la comuna de La Reina, en el primer dia del año. En la imagen, Lautaro Carmona y su mesa directiva. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Además, recalcó que la colectividad respetará el resultado electoral y que ejercerán una “oposición constructiva y propositiva” frente al gobierno de Kast.

Pese a esas declaraciones, en la UDI sostienen que los llamados a movilización generan una señal política preocupante y que, por ello, corresponde que un organismo internacional como la CIDH se pronuncie sobre el alcance y los límites de este tipo de estrategias en un contexto democrático.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad