De “inaceptable” a “fracaso”: diputados de oposición critican al Gobierno tras fallas detectadas por Contraloría en Colchane

Los legisladores calificaron como un “problema grave” la dotación insuficiente de personal policial detectado en el Paso Fronterizo de Colchane.

Ruth Cárcamo

De “inaceptable” a “fracaso”: diputados de oposición critican al Gobierno tras fallas detectadas por Contraloría en Colchane

Diversas críticas se generaron contra la gestión del Gobierno tras revelarse los resultados de la inspección realizada por la Contraloría al Paso Fronterizo de Colchane, donde se detectaron graves debilidades.

Entre los hallazgos, el órgano contralor constató la ausencia de unidades especializadas, una dotación insuficiente de personal policial y una presencia limitada de Carabineros.

Estos resultados quedaron plasmados en el Informe Final N° 669/2025, que advierte múltiples debilidades que implican riesgo para la seguridad y control de la zona.

“Es un problema grave”

“Es inaceptable que un punto crítico como el paso Colchane opere con sistemas deficientes, y sin las herramientas mínimas para un control efectivo”, señaló la diputada Marlene Pérez (UDI).

Agencia UNO | Marlene Pérez / YVO SALINAS

Por su parte, el diputado electo Fabián Ossandón (PDG) manifestó su preocupación por el impacto que se puede tener en la lucha contra el narcotráfico: “La falta de unidades especializadas y personal insuficiente es un problema grave que requiere una pronta solución”.

Finalmente, el también congresista electo Francisco Orrego (RN) sostuvo que “estamos ante un nuevo fracaso de la administración del Presidente Boric, esta vez en materia fronteriza, donde el Plan Frontera Segura claramente ha fracasado”.

Agencia UNO | Francisco Orrego / Diego Martin

