Botafogo recibe dura sanción de la FIFA por el fichaje de un campeón del mundo: deuda millonaria

Uno de los equipos que cerró el año con una de las peores noticias posibles fue Botafogo, que recibió una fuerte sanción de la FIFA.

La Federación Internacional de Fútbol determinó que el equipo brasileño no podrá fichar jugadores en los próximos tres mercados, debido a la deuda de 21 millones de dólares que mantiene con Atlanta United por el fichaje de Thiago Almada.

El club de la MLS demandó al “Fogao” ante la máxima organización del fútbol por el no pago del traspaso del atacante argentino en 2024, quien fue clave en la obtención de la Copa Libertadores y el Brasileirao de esa misma temporada.

Además de la polémica por no financiar el fichaje, este traspaso también generó controversia por el posterior movimiento en la carrera de Almada, ya que fue cedido al Olympique de Lyon, club que pertenece al mismo dueño de Botafogo, John Textor. Luego, fue vendido en cerca de 20 millones de dólares al Atlético de Madrid.

Para aclarar su versión de los hechos, el conjunto brasileño publicó un comunicado en redes sociales, explicando que ya se encuentra en negociaciones con Atlanta United para resolver la situación.

“En relación con la reciente sanción de la FIFA a las transferencias de jugadores, Botafogo informa que, en las últimas semanas, ha mantenido conversaciones constructivas con representantes del Atlanta United, de la MLS, para buscar un acuerdo en relación con el caso de Thiago Almada. Las conversaciones se suspendieron debido al receso de fin de año y se reanudarán pronto. Botafogo espera resolver el asunto antes o al inicio del mercado de fichajes. El club estará muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026”, señalaron.