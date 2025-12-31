31 de diciembre de 2025/SANTIAGO Durante la fiesta de año nuevo 2026 en la torre Entel, se realiza un show de drones, previo al espectáculo de fuegos artificiales. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Este miércoles 31 de diciembre en Chile y el mundo se están efectuando múltiples festejos en honor al Año Nuevo 2026.

En nuestro país uno de los clásicos shows que se están llevando a cabo, es el de la Torre Entel, en Santiago, región Metropolitana.

Desde hace varias horas que cientos de personas se han desplazado al centro de la capital para celebrar.

Una de las novedades que más llamaron la atención de los asistentes, fue el show de drones.

Palmeras, cóndores y múltiples diseños iluminaron el cielo del centro de Santiago.

A continuación algunos registros:

