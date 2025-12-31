FOTOS. Con palmeras y cóndores en el cielo: así fue el espectacular show de drones en la Torre Entel
El espectáculo deslumbró a todas las personas que concurrieron al centro de la capital.
Este miércoles 31 de diciembre en Chile y el mundo se están efectuando múltiples festejos en honor al Año Nuevo 2026.
En nuestro país uno de los clásicos shows que se están llevando a cabo, es el de la Torre Entel, en Santiago, región Metropolitana.
Desde hace varias horas que cientos de personas se han desplazado al centro de la capital para celebrar.
Una de las novedades que más llamaron la atención de los asistentes, fue el show de drones.
Palmeras, cóndores y múltiples diseños iluminaron el cielo del centro de Santiago.
A continuación algunos registros:
