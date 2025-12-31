;

FOTOS. Con palmeras y cóndores en el cielo: así fue el espectacular show de drones en la Torre Entel

El espectáculo deslumbró a todas las personas que concurrieron al centro de la capital.

Sebastián Escares

31 de diciembre de 2025/SANTIAGO Durante la fiesta de año nuevo 2026 en la torre Entel, se realiza un show de drones, previo al espectáculo de fuegos artificiales. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

31 de diciembre de 2025/SANTIAGO Durante la fiesta de año nuevo 2026 en la torre Entel, se realiza un show de drones, previo al espectáculo de fuegos artificiales. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Este miércoles 31 de diciembre en Chile y el mundo se están efectuando múltiples festejos en honor al Año Nuevo 2026.

En nuestro país uno de los clásicos shows que se están llevando a cabo, es el de la Torre Entel, en Santiago, región Metropolitana.

Revisa también

ADN

Desde hace varias horas que cientos de personas se han desplazado al centro de la capital para celebrar.

Una de las novedades que más llamaron la atención de los asistentes, fue el show de drones.

Palmeras, cóndores y múltiples diseños iluminaron el cielo del centro de Santiago.

A continuación algunos registros:

ADN

31 de diciembre de 2025/SANTIAGO Durante la fiesta de año nuevo 2026 en la torre Entel, se realiza un show de drones, previo al espectáculo de fuegos artificiales. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

ADN

31 de diciembre de 2025/SANTIAGO Durante la fiesta de año nuevo 2026 en la torre Entel, se realiza un show de drones, previo al espectáculo de fuegos artificiales. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

ADN

31 de diciembre de 2025/SANTIAGO Durante la fiesta de año nuevo 2026 en la torre Entel, se realiza un show de drones, previo al espectáculo de fuegos artificiales. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

ADN

31 de diciembre de 2025/SANTIAGO Durante la fiesta de año nuevo 2026 en la torre Entel, se realiza un show de drones, previo al espectáculo de fuegos artificiales. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

ADN

31 de diciembre de 2025/SANTIAGO Durante la fiesta de año nuevo 2026 en la torre Entel, se realiza un show de drones, previo al espectáculo de fuegos artificiales. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad