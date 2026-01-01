Imprevisto obligó a reducir duración del show pirotécnico en la Torre Entel

31 de diciembre de 2025/SANTIAGO Durante la fiesta de año nuevo 2026 en la torre Entel, se realiza un show de drones, previo al espectáculo de fuegos artificiales. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Santiago

Tras siete años de ausencia, la tradicional celebración de Año Nuevo en la Torre Entel regresó la noche del 31 de diciembre con fuegos artificiales y espectáculos de drones, sin embargo, un imprevisto obligó a modificar la programación y acortar la duración total del evento.

Según lo informado durante la transmisión de Informe T13, varios asistentes advirtieron que el show había sido más corto de lo presupuestado. La planificación original contemplaba cerca de 30 minutos de espectáculo, considerando pirotecnia y dos presentaciones aéreas con drones.

Durante la tarde, cerca de las 20:00 horas, se realizó sin inconvenientes el primer show de drones. No obstante, el segundo espectáculo, programado para más tarde, debió ser suspendido, lo que generó sorpresa entre el público presente en el lugar.

Desde el noticiero explicaron que la cancelación se debió a que personas ingresaron al área donde se encontraban los drones, impidiendo su despegue. “El segundo show de drones no pudo salir al aire porque había gente que se metió en el sitio de los drones”, señalaron durante la transmisión.

Pese a este inconveniente, el retorno del Año Nuevo en la Torre Entel marcó la reactivación de uno de los eventos más emblemáticos de Santiago, aunque con un desarrollo distinto al inicialmente anunciado.