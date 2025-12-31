“Sólo resta esperar...”: familia de Angelo Pierattini informa sobre su estado de salud tras accidente de tránsito

El cantautor chileno Angelo Pierattini, figura de la música local desde los años 90 de la mano del grupo Weichafe, y también en solitario, sufrió un accidente automovilístico que lo mantiene en un estado delicado de salud.

El hecho ocurrió el pasado lunes 29 de diciembre, a eso de las 13:00 horas en la Ruta 68 (en dirección a Santiago), cuando fue impactado por otro vehículo desde atrás.

A raíz del impacto quedó con una fractura en la cabeza con hematoma asociado, fracturas en cuatro costillas y problemas pulmonares.

Con el pasar de las horas, y ante la preocupación de sus cercanos, además de sus seguidores, han salido a la luz diversas actualizaciones sobre su estado.

Begoña Olavarría, esposa del artista, utilizó sus redes sociales para informar sobre los primeros diagnósticos, los pasos a seguir y agradecer a la gente por el apoyo y cariño.

“Angelo sigue en coma inducido pero estable. Si todo sigue así, pronto podrán cortar los sedantes e ir despertando poco a poco. Es un proceso que tarda días, hay que tener paciencia”, escribió en Instagram.

Por su parte, el hermano del músico, Daniel Pierattini, también compartió información a través de las RR. SS. enfatizando en un avance controlado y bajo observación constante.

“Nos entregaron el primer diagnóstico de Angelo: se encuentra estable, todos los niveles monitoreados están dentro de lo normal, se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido”, indicó.

Explicó además que la inducción del coma busca que “su cerebro descanse bien del golpe y así evitar un daño posterior. Hasta ahora ha evolucionado bien, lo más peligroso no ha pasado, que era que su cerebro se inflamara o generara mucha presión, así que es una buena señal”.

“Sólo resta esperar y que las horas avancen a nuestro favor”, concluyó Daniel con optimismo, que también se dio un espacio para agradecer el masivo apoyo por parte de los seguidores.