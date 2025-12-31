;

VIDEO. Américo por primer Año Nuevo sin Tommy Rey: “La mejor forma de seguir teniéndolo con nosotros, es con sus canciones”

El cantante será uno de los protagonistas de la celebración que se llevará a cabo en la Torre Entel para recibir el 2026.

Alejandro Basulto

Américo en Ciudadano ADN para Año Nuevo

17:05

Américo será uno de los protagonistas del esperado regreso del Año Nuevo en la Torre Entel, evento que vuelve tras siete años de ausencia. Su presentación está programada para las 23:05 horas, justo antes del conteo que dará la bienvenida al 2026.

En conversación con Ciudadano ADN, el artista compartió su emoción por participar en esta celebración histórica: “Feliz por eso, me siento superbendecido, privilegiado, y voy a disfrutar esta celebración, esta vuelta de lo que es la Torre Entel, con todo, y con el equipo muy contento”.

Durante la entrevista, el cantante tropical también se refirió al primer Año Nuevo sin Tommy Rey, ícono de la cumbia chilena, que falleció este año: “Yo creo que la mejor forma de seguir teniéndolo con nosotros, de seguir recordándolo con el cariño que se merece y corresponde, es a través de las canciones. Si bien es cierto, es el año en el que partió, pero siempre lo tuvimos en nuestras casas, en nuestras celebraciones”.

Hay que seguir esa tradición, hay que seguir queriéndolo de esa forma, seguir teniéndolo con nosotros, homenajeándolo, e insisto, y recordándolo con mucho cariño”, añadió.

Finalmente, Américo destacó la reacción de los chilenos ante la partida de Tommy Rey. “A mí me sorprendió como el país se manifestó con tanto amor en su partida, y eso no se debe olvidar. Tenemos que volver a repetirlo hoy, y así, año tras año, y mantenerlo de esa forma siempre con nosotros”, concluyó.

