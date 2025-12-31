Será el primero del 2026: anuncian corte de luz para 4 comunas de Santiago este viernes 2 de enero / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Aún no comienza el 2026 y ya se programó un corte de luz en 4 comunas de la región Metropolitana para el próximo año.

Según comunicó Enel, se realizará un corte en el suministro eléctrico este viernes 2 de enero del 2026.

Desde la empresa señalaron que la interrupción en el servicio se debe a una serie de trabajos que buscan fortalecer la red y evitar fallas imprevistas durante la temporada de verano.

¿Cuáles serán las comunas afectadas?

En concreto, las comunas que tendrán un corte de luz el 2 de enero del 2026, son: Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Las Condes y Lo Barnechea.

A continuación el detalle:

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

Ampliar

Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.