Desde La Monga hasta ayudantes de cocina: Fantasilandia busca trabajadores y así puedes postular

En distintos momentos del año, diversas empresas, organizaciones o instituciones buscan trabajadores para que se unan a sus filas.

Tal es el caso del icónico parque de diversiones Fantasilandia, quienes se preparan para la temporada alta del verano 2026 y están en busca de personas que se quieran incorporar a trabajar.

En esta ocasión, el parque de diversiones capitalino tiene diversas vacantes disponibles de empleo, siendo una de las más llamativas la de ser intérprete de La Monga.

¿Cuáles son los empleos y cómo postular?

De acuerdo a lo publicado por Fantasilandia, se buscan trabajadores para que cubran los siguientes puestos:

Espectáculo de La Monga

Mantenedor eléctrico

Copero full time 5x2

Ayudante de operador Mall Plaza Oeste

Guardia CCTV

Ayudante de cocina full time

Maestro de sushi

Captador full time 5x2

Operador de juegos pagados y souvenir

Asistente de torniquete 5x2

Servicio al cliente 5x2

Operador de comida rápida fines de semana y festivos

Aquellas personas interesadas en postular, deben acceder al sitio web oficial de Fantasilandia (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, cada puesto de trabajo especificará los requisitos y las funciones de cada cargo.

Tras seleccionar el trabajo de preferencia, los usuarios deben cargar su CV y los datos que solicitan desde la empresa.