Desde La Monga hasta ayudantes de cocina: Fantasilandia busca trabajadores y así puedes postular

El parque de entretenciones capitalino se prepara de cara a la temporada alta del verano 2026.

Sebastián Escares

En distintos momentos del año, diversas empresas, organizaciones o instituciones buscan trabajadores para que se unan a sus filas.

Tal es el caso del icónico parque de diversiones Fantasilandia, quienes se preparan para la temporada alta del verano 2026 y están en busca de personas que se quieran incorporar a trabajar.

En esta ocasión, el parque de diversiones capitalino tiene diversas vacantes disponibles de empleo, siendo una de las más llamativas la de ser intérprete de La Monga.

¿Cuáles son los empleos y cómo postular?

De acuerdo a lo publicado por Fantasilandia, se buscan trabajadores para que cubran los siguientes puestos:

  • Espectáculo de La Monga
  • Mantenedor eléctrico
  • Copero full time 5x2
  • Ayudante de operador Mall Plaza Oeste
  • Guardia CCTV
  • Ayudante de cocina full time
  • Maestro de sushi
  • Captador full time 5x2
  • Operador de juegos pagados y souvenir
  • Asistente de torniquete 5x2
  • Servicio al cliente 5x2
  • Operador de comida rápida fines de semana y festivos

Aquellas personas interesadas en postular, deben acceder al sitio web oficial de Fantasilandia (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, cada puesto de trabajo especificará los requisitos y las funciones de cada cargo.

Tras seleccionar el trabajo de preferencia, los usuarios deben cargar su CV y los datos que solicitan desde la empresa.

