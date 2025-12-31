Desde La Monga hasta ayudantes de cocina: Fantasilandia busca trabajadores y así puedes postular
El parque de entretenciones capitalino se prepara de cara a la temporada alta del verano 2026.
En distintos momentos del año, diversas empresas, organizaciones o instituciones buscan trabajadores para que se unan a sus filas.
Tal es el caso del icónico parque de diversiones Fantasilandia, quienes se preparan para la temporada alta del verano 2026 y están en busca de personas que se quieran incorporar a trabajar.
En esta ocasión, el parque de diversiones capitalino tiene diversas vacantes disponibles de empleo, siendo una de las más llamativas la de ser intérprete de La Monga.
¿Cuáles son los empleos y cómo postular?
De acuerdo a lo publicado por Fantasilandia, se buscan trabajadores para que cubran los siguientes puestos:
- Espectáculo de La Monga
- Mantenedor eléctrico
- Copero full time 5x2
- Ayudante de operador Mall Plaza Oeste
- Guardia CCTV
- Ayudante de cocina full time
- Maestro de sushi
- Captador full time 5x2
- Operador de juegos pagados y souvenir
- Asistente de torniquete 5x2
- Servicio al cliente 5x2
- Operador de comida rápida fines de semana y festivos
Aquellas personas interesadas en postular, deben acceder al sitio web oficial de Fantasilandia (disponible aquí).
Una vez dentro de la plataforma, cada puesto de trabajo especificará los requisitos y las funciones de cada cargo.
Tras seleccionar el trabajo de preferencia, los usuarios deben cargar su CV y los datos que solicitan desde la empresa.
