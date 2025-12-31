El cierre de 2025 trae consigo un momento especial para la familia de Patricio “Tommy Rey” Zúñiga, ícono indiscutido de la cumbia chilena.

Por primera vez, su viuda Gloria Sáez vivirá la llegada del Año Nuevo sin el cantante, quien falleció el 26 de marzo de 2025 en Viña del Mar, a los 80 años, tras sufrir un infarto. En conversación con Hay que decirlo, la compañera de muchos años del histórico cantante, expresó con emoción su sorpresa ante el cariño con el que se recuerda su difunto marido en estas fechas.

“Nunca lo esperé, o sea, sí sabía que la gente quería mucho a Tommy, y que para muchos va a ser difícil este año, sobre todo para nosotros, la familia. Hay mucha gente que nos dice, nos comenta, que para ellos va a ser muy difícil, puras cosas bonitas”, señaló.

La viuda también destacó los homenajes realizados por colegas del artista. “Algunos músicos, por ejemplo, Tomo como Rey, ellos han sido muy respetuosos siempre. Ley Rey también me llamó para autorizar algunas imágenes que tenía grabadas con él”, afirmó.

Sobre la personalidad del intérprete, Gloria Sáez lo describió con cariño: “Él era cero fiesta, yo le decía que era antisocial. Él era un hombre muy sencillo, muy, muy sencillo, muy humilde. Nunca se creyó el cuento, nunca quiso pasar a llevar a nadie, no le gustaban los conflictos”.

Además, recordó una petición especial que le hizo su esposo: “Me decía: ‘Cuando yo me muera, me gustaría que tú hicieras algo con el nombre’, y es lo que estoy haciendo. Y no pude encontrar a nadie mejor que su hijo mayor para que cante”, relató. Y es que, recordemos, que hoy, Jorge Zúñiga, hijo mayor del cantante, continúa con el legado musical de su padre.

Finalmente, sobre su proceso personal, Gloria confesó: “Hoy día con suerte estoy un poco más tranquila, pero ha sido muy, muy difícil. Pero eso sí, muy apoyada por mi familia (...) Sigan disfrutando de su música como él hubiese querido, porque él era muy fiel a su público”.