De Saloon y “El sonido del misterio”: la vuelta al disco como obra total

Dentro de la música popular chilena hay grupos y estilos que destacan y que son casi una marca registrada. De Saloon es una de estas bandas que, de la mano de canciones sufridas y melodías pop, han logrado hacerse de un espacio en grandes festivales y escenarios del país.

Este 2025 presentaron su último disco, El sonido del misterio, un álbum que marca su regreso tras una década de silencio editorial. En “Cuerdas al aire” con Leo Honores, la banda ahondó en este proceso que los llevó lejos de apostar por la lógica de los singles y apostar por el desafío artístico de concebir una obra completa, pensada como un viaje emocional y narrativo.

“Es un disco que viene precedido de 10 años de silencio discográfico, entonces sin duda nos propusimos la idea y el fin de hacer un gran disco, una gran vuelta, y por ende tomar el reto artístico que significa hacer un disco y no singles”, explicó Piero Duhart, voz y guitarra de la banda. En esa línea, el músico detalló que el álbum recorre grandes temas existenciales: “El misterio termina dándole sentido a la vida. En este caso, hacemos un viaje por el destino, el amor, la suerte, la tragedia, la muerte, y todos los tópicos que vamos tocando en las canciones de este disco que nos tiene muy contentos”.

Durante la conversación, Duhart también destacó el vínculo emocional que se genera con el público, especialmente desde las letras. “Es muy bonito darse cuenta de que la gente hace propias nuestras canciones, las letras, les importa mucho cantar, sentir las letras”, señaló. Esa conexión se refleja en canciones como Las gemas, inspirada en la historia trágica de Carlos Casagemas, amigo cercano de Pablo Picasso: “Casagemas se suicidó por amor en un bar, una historia muy dramática. Cuando la leí dije: esta es una súper buena historia de amor. Este es el amor que nosotros representamos, el amor trágico, no el amor más liviano”.

Las influencias también fueron parte de este episodio de “Cuerdas al aire”. Duhart reconoció el peso de bandas fundamentales en la formación sonora del grupo: “Depeche Mode es de nuestras bandas insignes. Nosotros tocábamos Enjoy the Silence en esa época, era parte del repertorio, y como la introducción tenía un Fa#m, yo hacía el intro de Come As You Are de Nirvana. Son las influencias, si éramos chicos”.

Desde la base rítmica, el bajista Roberto “Otto” Arancibia abordó el trasfondo emocional de algunas canciones del disco. “‘Nunca nunca’ habla de esos amores, de esas personas que te acompañan, que ya no están en tu vida, pero que te acompañan de otro modo, y Sintonía habla de cuando se logra hacer match. Son las dos caras de una misma moneda”, explicó. Además, destacó el proceso íntimo de creación del álbum: “Fue muy de nosotros tres; ni nuestro equipo técnico ni el mánager conocían las canciones hasta el resultado final. Quisimos apapacharnos entre nosotros”.

>> Ve el capítulo de Cuerdas al aire aquí:

Arancibia también repasó los inicios de De Saloon, recordando cómo la banda se forjó tocando “donde se pudiera”, incluso en un local de pollos a las brasas en la zona poniente de Santiago. Más tarde, México se transformó en un escenario inesperado de masividad, impulsado por la circulación informal de sus discos en mercados callejeros, un fenómeno que amplió su alcance y consolidó su relación con el público.

El capítulo de Cuerdas al aire deja en claro que El sonido del misterio no es solo un regreso, sino una reafirmación artística: un disco pensado como obra completa, cargado de emociones profundas, referencias culturales y una identidad que se proyecta hacia lo que viene para De Saloon, con nueva música y escenarios por descubrir.