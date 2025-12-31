¿Qué está abierto este 1 de enero de 2026? Así funciona el comercio por el feriado irrenunciable / VICTOR HUENANTE

Este jueves 1 de enero comienza un nuevo año y, como es tradición en Chile, se trata de un feriado irrenunciable. Esto obliga al cierre de la mayoría del comercio.

Según la normativa vigente, los malls, centros comerciales y supermercados deben permanecer cerrados. El descanso para los trabajadores del sector comienza a partir de la tarde del 31 de diciembre.

Pese a la restricción, existen excepciones legales. Los recintos que pueden operar este 1 de enero son aquellos atendidos por sus propios dueños, como los almacenes de barrio.

También están autorizados para funcionar los clubes, restaurantes y locales de entretenimiento (cines, pubs, casinos o discotecas). En algunos casos, poseen horarios diferentes a los habituales.

Por su parte, las farmacias de urgencia y de turno también estarán operativas.

Del mismo modo, se encuentran exceptuados los locales comerciales en aeródromos y aeropuertos, además de las estaciones de servicio que expenden combustibles

Las multas por no respetar el descanso este 1 de enero durante el feriado irrenunciable

El incumplimiento del feriado irrenunciable implica multas que van desde 5 UTM ($347.710) hasta 20 UTM ($1.390.480) por cada trabajador afectado, y dependiendo del tamaño de la empresa. Este es el desglose:

Micro y pequeñas empresas: 5 UTM por trabajador.

5 UTM por trabajador. Mediana empresa: 10 UTM por trabajador.

10 UTM por trabajador. Gran empresa: 20 UTM por trabajador.

La Dirección del Trabajo (DT) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento durante este 1 de enero. En paralelo, también se pueden denunciar las situaciones irregulares en www.dt.gob.cl o llamando al 600 450 4000 entre las 09:00 y 15:00 horas.