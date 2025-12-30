Sernac pone en la mira a marca de esmaltes de uñas: posibles riesgos en la fertilidad o desarrollo del feto

En las últimas jornadas, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por una marca de esmaltes de uñas.

La alerta se debe a posibles daños a la salud por presencia de TPO (óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina) en los productos afectados, lo cual implica un riesgo para la salud de los consumidores.

¿Cuáles son?

Se trata de los esmaltes de uñas marca Cherimoya, específicamente las líneas TOP Glossy y Top Finish Gel, cuyo registro sanitario es 1338/12.

Dichos productos fueron comercializados en Chile entre los meses de agosto y noviembre de 2025.

Según lo comunicado por el organismo, el óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina es un “fotoiniciador utilizado en esmaltes de uñas de gel para su secado en lámpara, pero ha sido recientemente prohibido en la Unión Europea y alertado en países como Chile debido a que está clasificado como tóxico para la reproducción”.

De tal forma, han especificado que podría afectar la fertilidad o el desarrollo fetal de aquellas personas que lo utilicen.

Además del riesgo antes mencionado “el contacto directo con el producto sin curar puede provocar reacciones alérgicas y dermatitis”, detallan desde el Sernac.

A continuación imágenes referenciales de los productos afectados:

