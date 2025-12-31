;

Cobreloa pierde a uno de sus baluartes defensivos para 2026: salto a Primera División confirmado

Los “Zorros del Desierto” pierden a Nicolás Palma para 2026, uno de los ejes de su zaga.

Hasta el último día del año 2025 continúan los movimientos en el mercado de fichajes del fútbol chileno, y ahora se concretó un esperado salto a la Primera División.

Se trata de Nicolás Palma, defensor formado en Cobreloa, quien deja el club que lo vio crecer y donde disputó más de 100 partidos, para firmar por Unión La Calera.

El zaguero de 24 años arriba al elenco del interior de la Región de Valparaíso tras completar una gran temporada en la Primera B, en la que jugó 23 encuentros con los “Zorros del Desierto”, aunque el año terminó de forma amarga con la derrota ante Deportes Concepción en la final de la Liguilla de Ascenso.

Luego de toda una vida en Calama, Palma tuvo su propia despedida de Cobreloa a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un extenso mensaje de agradecimiento tanto para el club como para los hinchas.

“Casi 10 años defendiendo estos colores, que me dieron mis primeras herramientas como futbolista y como persona. No es la forma ni los modos en que me hubiese gustado salir de este hermoso club. Muchas emociones encontradas, muchos momentos vividos: buenos, malos, muy malos y muy buenos. Espero sea un hasta pronto y no un adiós. Es un club que siempre llevo en mi corazón, porque marcó un antes y un después en mí”, escribió el defensor.

