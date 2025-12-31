;

“La U siempre fue prioridad, pero soy leal a mis principios... Les agradezco por estos increíbles tres años juntos”

El chileno Rodrigo Ureña confirmó su salida de Universitario de Perú y cambiará de liga en Sudamérica.

Daniel Ramírez

El futbolista chileno Rodrigo Ureña confirmó su salida de Universitario de Perú tras completar tres temporadas exitosas en el club, con el cual se coronó tricampeón del fútbol peruano.

A través de sus redes sociales, el mediocampista nacional se despidió del cuadro limeño con un sentido mensaje. Esto, antes de que se concrete su llegada a otro equipo de Sudamérica.

“Estas últimas noches he estado dándole vueltas a estas palabras que, seguramente, nunca esperé escribir, puesto que no es fácil despedirme de la que fue mi casa durante estos últimos y exitosos 3 años”, escribió en una publicación de Instagram.

“Ha sido un camino duro, con altos y bajos, pero juntos supimos superar muchos obstáculos. Siempre traté de defender los colores y el escudo de esta camiseta con todo lo que tenía, jamás puse mis intereses personales a la hora de entrar a una cancha de fútbol”, agregó el volante, quien tuvo pasos por Cobresal, Universidad de Chile, Deportes Antofagasta, entre otros equipos.

Por último, Rodrigo Ureña remarcó: “Sepan que la U siempre fue prioridad, pero también soy leal a mis principios y valores personales y, ante lo que se hace evidente, uno tiene que afrontarlo con actitud y garra… Les agradezco por estos increíbles 3 años juntos”.

El futbolista de 32 años tendría todo listo para ser nuevo refuerzo de Millonarios FC, elenco de la Primera División de Colombia. Así, el chileno volverá al fútbol colombiano, donde ya pasó por América de Cali y Deportes Tolima.

