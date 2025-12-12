;

Millonarios de Colombia va con todo por el fichaje de un ex seleccionado chileno: “La primera oferta ya llegó”

El cuadro colombiano busca reforzar su mediocampo con Rodrigo Ureña, quien viene de salir tricampeón del fútbol peruano.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Gaston Brito Miserocchi

Millonarios FC, uno de los equipos más grandes de Colombia, quiere dar el golpe en este mercado de fichajes con la incorporación de un chileno. Se trata de Rodrigo Ureña, quien este año se coronó tricampeón de la liga peruana con Universitario.

El volante nacional, quien en su momento fue convocado a La Roja por Ricardo Gareca, tiene contrato por todo el 2026 en Perú y su cláusula de salida sería de 600 mil dólares.

Según informó el periodista peruano Gustavo Peralta, el club colombiano ya envió una oferta por Ureña, pero por un monto inferior a lo que estipula la cláusula.

“La primera oferta ya llegó. Es menos de 600 mil dólares, pero esto no quita que en las próximas horas llegue una segunda propuesta”, señaló el comunicador.

Además, el periodista aseguró que Rodrigo Ureña está “desgastado” en Universitario tras completar su tercera temporada en el club, por lo que podría tomar un nuevo desafío el 2026.

Vale destacar que el mediocampista chileno ya jugó en Colombia. Primero estuvo en América de Cali y después pasó por Deportes Tolima. Con ambos equipos fue campeón.

