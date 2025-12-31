Gobierno de Milei retira a su cónsul en Siria por dar “me gusta” a una publicación contra Israel

El Gobierno de Argentina ordenó el retiro inmediato de su cónsul en Siria, Alejandro Calloni, luego de que se conociera su interacción en redes sociales con una publicación contra Israel, lo que desató una controversia diplomática.

La decisión fue confirmada por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien informó a través de su cuenta en X que se instruyó el inicio de acciones administrativas contra el funcionario y su traslado de regreso al país sudamericano.

“Di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al secretario Alejandro Calloni de la Cancillería argentina, que se desempeñaba en la embajada argentina en la República Árabe Siria”, señaló el jefe de la diplomacia trasandina.

Según información publicada por La Nación, la medida se habría originado luego de que Calloni diera “me gusta” a una publicación que incluía una imagen de un presunto ataque aéreo y un mensaje que, en tono irónico, pedía “fuegos artificiales” para Israel.

El episodio generó incomodidad en el Ejecutivo de Javier Milei, cuyo gobierno ha mantenido una política exterior alineada con Israel y Estados Unidos, reforzando su respaldo diplomático en distintos foros internacionales.

Según consigna su perfil profesional, Alejandro Calloni ejercía como cónsul argentino en Damasco desde septiembre de 2023. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Lanús y cuenta con estudios en Historia en la Universidad de Buenos Aires.

Hasta ahora, la Cancillería argentina no ha entregado más antecedentes sobre el futuro administrativo del funcionario ni sobre eventuales sanciones adicionales.

