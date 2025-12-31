Con el cierre de 2025, Chile realiza un balance de los principales hitos que marcaron su proyección internacional durante el año, con avances en deporte, cultura, institucionalidad, economía, sostenibilidad y ciencia, consolidando su imagen como un país estable y confiable a nivel global.

Eventos de alcance global

Chile fue sede de competencias deportivas internacionales como la Copa Mundial FIFA Sub-20 masculina, el FIBA AmeriCup y los Juegos Parapanamericanos Juveniles, destacando por su capacidad organizativa.

Además, el Pabellón de Chile en la Expo Universal Osaka 2025 recibió más de dos millones de visitantes, convirtiéndose en una vitrina estratégica del país.

Confianza institucional

De acuerdo con Latinobarómetro, Chile lideró en América Latina la confianza en su sistema electoral. En paralelo, avanzó al puesto 18 en el Ranking de Libertad Económica de la Heritage Foundation y puso en marcha el Acuerdo Comercial Interino con la Unión Europea.

Talento y proyección cultural

La cultura y el deporte chileno tuvieron amplia visibilidad internacional. “31 Minutos” se presentó en Tiny Desk Concerts de NPR; el Circo de Tradición Familiar fue reconocido por la UNESCO; y deportistas como Joaquín Niemann, Francisca Crovetto y Bárbara Hernández destacaron a nivel mundial.

Desempeño económico y turismo

Chile superó por primera vez los US$ 3.000 millones en exportaciones de servicios y reafirmó su liderazgo vitivinícola con premios internacionales.

En turismo, fue nuevamente elegido Mejor Destino de Turismo Aventura y de Cruceros de Sudamérica, posicionándose como la tercera marca país más valiosa de la región, según el Global Soft Power Index 2025.

Sostenibilidad, ciencia y futuro

Durante 2025, el país alcanzó su mejor resultado histórico en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y reforzó su liderazgo en acción climática.

Entre los hitos destacan el transporte público 100% eléctrico en Copiapó, la designación de Valdivia como Ciudad Humedal, las primeras imágenes del Observatorio Vera C. Rubin y la firma del acuerdo para el Cable Submarino Humboldt, que conectará a Chile con Australia.