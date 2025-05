¡Tremendo cruce matinal! Julio César trató de “sin talento” a Repenning y él respondió con todo

Julio César Rodríguez se lanzó contra José Luis Repenning y éste decidió que, en vez de quedarse callado, iba a responderle con todo.

Resulta que el animador de CHV disparó contra su par de Canal 13, descalificándolo duramente.

“Este mes de abril vamos a ganar de nuevo, a pesar de que el matinal del ‘sin talento’ viene segundo... Dejó a Mega tercero. Sí, el matinal del que repite lo que le dicen por la muela“, dijo en su espacio en radio Biobio.

Una mala onda sobre la que Repenning habló con el Qué te lo Digo. “Me extrañó, porque en realidad no sé por qué lo habrá dicho. Yo me he topado como tres veces con él, lo he saludado muy normal, pero no sé qué pueda tener él en contra mía... Ahora, la verdad es que no me importa mucho", indicó.

“Es raro, porque si conociera bien mi carrera, se darían cuenta que he hecho muchas cosas“, añadió.

Repe manifestó que “da lo mismo, si él encuentra que yo no tengo talento, está bien, él lo puede pensar, nadie es monedita de oro, ahora lo feo fue que él lo dijera al aire, en un contexto en que él está enojado por otras cosas“.