Cathy Barriga sorprendió a varios al anunciar su vuelta a la creación de contenido explícito en plataformas de suscripción paga. La exalcaldesa de Maipú inauguró un nuevo perfil en la plataforma Unlok el pasado 27 de diciembre, y ya lleva 9 fotografías.

Para verla, los interesados deben pagar 20 dólares mensuales por acceso. Mientras que su regreso a esta sensual faceta, fue anunciado por la exchica Mekano con un coqueto mensaje: “Una sesión muy especial en lencería, empecé jugando con mi paletita y me dejé llevar”. Además de que a través de Instagram compartió una vista previa de lo ofrecido.

Unlok es una plataforma de contenido para adultos que alberga a otras figuras chilenas como Fran Undurraga e Ignacia Michelson. Similar a sitios como OnlyFans o Arsmate, permite a las creadoras subir fotos y videos del nivel erótico que elijan.

Esta incursión ocurre en un momento crítico de su situación legal. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente presentó formalmente la acusación en su contra, solicitando penas de cumplimiento efectivo que podrían superar los 10 años de presidio.

El Ministerio Público la acusa de cuatro delitos: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. La sumatoria de las penas por estos cargos supera los 23 años de cárcel.

Por último, su regreso al contenido para adultos se produce mientras cumple arresto domiciliario nocturno. Ya en octubre del año pasado había debutado en la plataforma OnFayer, iniciativa que se vio afectada por su situación judicial y su estadía en prisión preventiva.

Ampliar

Ampliar