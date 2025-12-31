Una inesperada visita marcó la última edición de Hay que decirlo: Cathy Barriga llegó al set para reencontrarse con su mascota perdida, Daddy, en medio de la transmisión. Una instancia en la que aprovechó para reflexionar y desahogarse.

La exalcaldesa, que cumple arresto domiciliario nocturno, había vivido horas de angustia tras extraviar al perrito, situación que movilizó al equipo del espacio para hallarlo. Tras que el reportero encontrara el animal y la producción coordinara con la exchica Mekano su entrega en el estudio, ella ingresó emocionada, entre aplausos y muestras de cariño de Karla Constant, Gissella Gallardo, Willy Sabor y los demás panelistas.

Tras recibir a su mascota, Cathy compartió reflexiones personales: “Yo hace un año atrás, yo estaba en una cárcel viviendo el año nuevo. Y siento que eso también te hace vivir situaciones muy intensas y liberar muchos prejuicios. Y sentarme acá con ustedes, que yo sé que a veces dicen cosas, a lo mejor informados, a veces no, a veces lo que piensan, pero yo siento que la vida es mucho más que eso”.

Luego agregó: “Hoy día me siento mucho más fuerte. De hecho, yo nunca pensé que hoy día iba a estar sentada acá (...) ¿Saben lo que mueve eso? Es el amor, el amor está y mueve, aunque muchos hablan que es cliché el amor, todos nuestros actos, los más importantes, se me mueven por amor“.

Tras ser que la invitaran a hablar sobre su situación legal, la exalcaldesa de Maipú, investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público (entre otros delitos), respondió: “Son años de vivir situaciones en fechas especiales, y hoy día, justamente, por respeto, quizás, a lo más importante de vida, mis hijos, no me quiero referir, porque creo que hay momento e instancias”.

Enseguida, la exchica Mekano añadió: “Yo feliz de ser quien soy siempre, adelante, más fuerte que nunca. Y también quiero enviar un abrazo a gente que lo está pasando muy mal. Y me acordé también del módulo allá, yo creo que en algún lugar deben compartir a esta hora y pueden estar viendo a todas esas mujeres que quizás son inocentes, otras que son culpables, pero humanamente están sufriendo en estas fechas. Un abrazo para ellas”.

“No es fácil, y generalmente uno anda feliz, ustedes me pueden ver y a veces dicen ‘¿por qué anda sonriendo?’, porque esa es la fortaleza, y una lección, uno elige cada día cómo vivirlo y yo soy mamá ante todo. Y antes de quizás opinar o cuestionar cosas que otra persona hace, yo creo que hay que empatizar, y yo digo, ojalá a ninguno de ustedes lo acusen de algo que ustedes no han hecho”, concluyó.

El programa cerró con la entrega de Daddy y una fiesta cumbiera en la que Cathy Barriga se sumó al baile, algo que generó diversas críticas, principalmente en redes sociales, quienes cuestionaron su presencia en el espacio televisivo.

Eso sí, más allá de la emoción, este momento televisivo no estuvo exento de críticas en las redes sociales

