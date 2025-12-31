;

Clínica Dávila confirma que fue víctima de ciberataque y anuncia acciones legales: grupo de hackers rusos serían los responsables

El ataque ocurrió el 18 de diciembre, expuso información sensible y activó protocolos de seguridad, una investigación forense y coordinación con autoridades.

Martín Neut

Clínica Dávila confirmó que fue víctima de un ataque informático que derivó en la eventual filtración de datos sensibles de pacientes, situación por la cual anunció el inicio de acciones legales contra los responsables y la activación de sus protocolos de seguridad.

Según los antecedentes disponibles, el incidente ocurrió el 18 de diciembre, cuando un grupo de hackers rusos identificados como Devman, logró acceder a los sistemas de la clínica y sustraer 250 gigabytes de información, exigiendo posteriormente un pago para no divulgarla.

Ante la negativa de la institución, y según Interferencia, parte de esos antecedentes comenzó a circular en sitios de la deep web. Entre los datos filtrados, están incluidos resultados de test de VIH

Respuesta de la Clínica Dávila

Desde la clínica informaron que, tras detectar el ataque, “activamos nuestros protocolos de seguridad y mitigación, incorporamos equipos expertos en ciberseguridad y notificamos a las autoridades correspondientes, con las cuales estamos trabajando estrechamente”.

Clínica Dávila precisó además que “en todo momento la clínica ha operado con normalidad, como también la atención a los pacientes”, mientras se realiza un análisis forense de los sistemas comprometidos.

En cuanto a las responsabilidades, la institución aseguró que “ejercerá todas las acciones legales que correspondan contra los responsables de este delito y sus consecuencias”, reafirmando su compromiso con la protección de la información y la privacidad de las personas.

Finalmente, indicaron que, conforme a la legislación vigente, “se contactará a los pacientes afectados en caso de que se determine que su información personal haya sido vulnerada”, proceso que se llevará a cabo una vez concluida la evaluación técnica del incidente.

