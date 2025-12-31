Aduanas de Arica incauta 600 kilos de cobre robado que iban a ser exportados a Corea del Sur

La Aduana Regional de Arica logró frustrar un intento de exportación ilegal de cobre robado que tenía como destino el puerto de Busan, en Corea del Sur. El procedimiento permitió la incautación de cerca de 600 kilos de chatarra de cobre, correspondiente a cables sustraídos en la región.

Según informó el servicio, la detección se produjo a partir de análisis previos de operaciones de comercio exterior, lo que permitió a los fiscalizadores identificar un cargamento que levantó alertas antes de su embarque.

Tras la revisión física de seis fardos, un representante de una empresa de telecomunicaciones confirmó que el material provenía del robo de cables.

5.300 dólares el avalúo

Con estos antecedentes, Aduanas configuró el delito de contrabando de exportación, contemplado en la Ordenanza de Aduanas, y ordenó la suspensión del envío marítimo.

El cargamento incautado fue avaluado en más de 5.300 dólares, a lo que se suma una evasión tributaria cercana a los 1.400 dólares.

“El control de las exportaciones de chatarra de cobre está dentro de los planes de fiscalización que tiene Aduanas en Arica y en el resto del país, considerando que el robo de cables no sólo afecta a las empresas de telecomunicaciones o eléctricas, sino que también a las familias que sufren el corte de servicios básicos”, señaló el director (s) de la Aduana Regional de Arica, César Zamora.