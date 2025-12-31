;

Aduanas de Arica incauta 600 kilos de cobre robado que iban a ser exportados a Corea del Sur

La carga, avaluada en miles de dólares, fue detectada tras un análisis de riesgo y su origen ilícito quedó al descubierto durante la fiscalización previa al embarque.

Martín Neut

Aduanas incauta 600 kilos de cobre robado

Aduanas incauta 600 kilos de cobre robado

La Aduana Regional de Arica logró frustrar un intento de exportación ilegal de cobre robado que tenía como destino el puerto de Busan, en Corea del Sur. El procedimiento permitió la incautación de cerca de 600 kilos de chatarra de cobre, correspondiente a cables sustraídos en la región.

Según informó el servicio, la detección se produjo a partir de análisis previos de operaciones de comercio exterior, lo que permitió a los fiscalizadores identificar un cargamento que levantó alertas antes de su embarque.

Revisa también:

ADN

Tras la revisión física de seis fardos, un representante de una empresa de telecomunicaciones confirmó que el material provenía del robo de cables.

5.300 dólares el avalúo

Con estos antecedentes, Aduanas configuró el delito de contrabando de exportación, contemplado en la Ordenanza de Aduanas, y ordenó la suspensión del envío marítimo.

El cargamento incautado fue avaluado en más de 5.300 dólares, a lo que se suma una evasión tributaria cercana a los 1.400 dólares.

“El control de las exportaciones de chatarra de cobre está dentro de los planes de fiscalización que tiene Aduanas en Arica y en el resto del país, considerando que el robo de cables no sólo afecta a las empresas de telecomunicaciones o eléctricas, sino que también a las familias que sufren el corte de servicios básicos”, señaló el director (s) de la Aduana Regional de Arica, César Zamora.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad