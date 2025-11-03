;

Nuevo respaldo estatal para cuidadores en Chile: la credencial gratuita da acceso a beneficios y apoyos

Conoce los requisitos para ser seleccionable para este aporte.

José Campillay

Las personas que dedican su tiempo al cuidado de personas con dependencia cuentan hoy con nuevas alternativas para acceder a respaldo estatal en Chile.

Este grupo, que entrega apoyo continuo a quienes presentan algún grado de discapacidad o requieren ayuda para llevar a cabo tareas cotidianas, puede recibir diversos beneficios, siempre que obtenga la credencial oficial como persona cuidadora.

Para ser reconocidos formalmente, es necesario solicitar la credencial correspondiente, proceso que no tiene costo y puede realizarse tanto de manera digital como presencial.

Este documento permite acceder a distintas ayudas estatales y privadas, además de otorgar prioridad en la atención de algunos servicios públicos.

El procedimiento es accesible a través del sitio web del Registro Social de Hogares, donde se debe iniciar sesión con Clave Única y completar la sección de ‘Cuidados’ según corresponda a la situación individual.

Una vez realizado el trámite, la credencial será entregada en un plazo máximo de 60 días, en la municipalidad correspondiente a la comuna de residencia. También existe la opción de tramitar el documento directamente de manera presencial en sucursales ChileAtiende, por videollamada o a través de los municipios locales.

Beneficios y ayudas disponibles

Contar con esta acreditación no solo reconoce formalmente la labor de quienes asumen el rol de cuidar a otro; también permite acceder a redes de acompañamiento como la Red Local de Apoyos y Cuidados, ya presente en 151 comunas del país.

Adicionalmente, existe un aporte mensual que puede alcanzar los $32.991 para quienes cumplen con los criterios definidos por las autoridades.

El beneficio no es postulable, sino que se asigna automáticamente a quienes reúnen los requisitos, facilitando así el apoyo a quienes más lo necesitan.

Hay que recordar que se reconoce cuidador a aquellos que brindan apoyo constante a personas con discapacidad o grados de dependencia moderada o severa. Esto, sin recibir alguna remuneración por cumplir dicho rol.

