“Tengo un año para entrenar”: Américo reta a conocido cantante nacional para una pelea de boxeo en Noche de Combos 3

La rivalidad entre Américo y Kanela Muñoz, vocalista de Noche de Brujas, volvió a encenderse, aunque esta vez fuera del escenario.

Durante el evento “Noche de Combos 2”, organizado por el streamer Dylantero en el Teatro Caupolicán, el intérprete de Que le levante la mano lanzó una inesperada propuesta para su colega y eterno contrincante musical.

En la velada, que reunió a artistas, humoristas y creadores de contenido en combates de boxeo, Américo fue uno de los invitados estelares encargados de animar la jornada con sus mayores éxitos.

Sin embargo, antes de continuar con su repertorio, sorprendió a todos con un desafío directo: “Te propongo algo, el próximo año invítame al ring a pelear. Está bueno, ¿no? Está bueno”, expresó frente al público y al propio organizador.

Dylantero, visiblemente entusiasmado con la idea, respondió: “Hay que buscarte un rival nomás”. Fue entonces cuando Américo no dudó en proponer a su oponente ideal: “Con el Kanela, al tiro”, dijo entre risas, desatando aplausos y gritos entre los asistentes.

El cantante incluso adelantó que estaría dispuesto a prepararse para ese posible enfrentamiento. “Tengo un año para entrenar, estaría bueno, a ver si lo oficializamos. Vamos a oficializarlo. Oye, sería lindísimo. Me gustan los desafíos”, agregó.

La invitación no tardó en generar repercusiones. Incluso Leo Rey, ex vocalista de La Noche y otro ícono de la cumbia nacional, reaccionó al desafío con humor: “Yo les saco la xuxa a los 2”, buscando tal vez convertirse en un próximo contrincante de Américo, o incluso tener su propio rival en la misma noche.