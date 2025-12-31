Roberto Carlos desmiente haber sufrido un infarto y aclara su estado de salud: “No hay motivo de alarma”

Durante las últimas horas de este miércoles, diversos medios de comunicación de todo el mundo preocuparon a los hinchas del fútbol por el estado de salud de Roberto Carlos.

Las informaciones que coparon la agenda indicaban que el excampeón del mundo con Brasil había sufrido un infarto, por el cual debió ser atendido de urgencia. Sin embargo, aquello nunca ocurrió.

Fue el propio exjugador de 52 años quien tuvo que desmentir los rumores a través de un post en su cuenta de Instagram, donde explicó qué es lo que realmente lo mantiene hospitalizado.

“Me gustaría aclarar la información reciente que ha estado circulando. Recientemente me sometí a un procedimiento médico preventivo, planificado con antelación junto a mi equipo médico. El procedimiento fue exitoso y me encuentro bien. No sufrí un infarto”, escribió el multicampeón con el Real Madrid.

“Agradezco sinceramente todos los mensajes de apoyo, cariño y preocupación. Quiero asegurarles que no hay motivo de alarma. Mi más sincero agradecimiento a todo el equipo médico que me atendió”, cerró Roberto Carlos.

La publicación se llenó de comentarios de apoyo para la leyenda brasileña, entre los que destacaron los mensajes de otros colegas como Marcelo, David Beckham, Toni Kroos, Clarence Seedorf, Carles Puyol, entre muchos más.