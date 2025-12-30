;

VIDEO. Violento choque en Buin genera indignación en redes: chofer comete doble infracción y se da a la fuga

El conductor de un auto particular puso en riesgo la vida de un menor de edad y la de un colectivero.

José Campillay

Violento choque en Buin genera indignación en redes: chofer comete doble infracción y se da a la fuga

Durante la tarde del recién pasado lunes 29 de diciembre se registró un fuerte choque en la comuna de Buin, Región Metropolitana, que ha impactado en redes sociales por la frialdad de las imágenes y las graves infracciones cometidas.

El hecho ocurrió pasado las 16:00 horas en la intersección de las calles Bulnes con Condell, a solo metros de la Plaza de Armas de la comuna.

La colisión se dio entre un vehículo particular que infringió la ley en dos instancias (independientes y no relacionadas entre sí) y un colectivo de transporte público.

Según quedó evidenciado en las imágenes captadas por una cámara, el auto de color plateado no respetó un disco ‘Pare’ al momento de pasar por el cruce proveniente de Bulnes.

Transitando por Condel, a una velocidad mayor y sin esperar que se atravesara alguien de forma imprudente, el colectivero lo impactó con su parte delantera en el lado de la rueda delantera derecha, muy cerca de la puerta del copiloto.

Fue allí, tras el violento impacto, cuando quedó en evidencia la otra infracción por parte del vehículo particular: en el asiento delantero del pasajero iba una mujer con un menor, presuntamente lactante.

Afortunadamente, no se reportaron lesiones graves entre los ocupantes del particular, pero el colectivero resultó afectado y presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades. Además, según consignaron medios locales, el conductor particular se dio a la fuga tras el hecho.

