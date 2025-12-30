;

Tragedia golpea a influencer: su hija menor murió en Navidad por el mismo diagnóstico que provocó la muerte de otra de sus hijas

Las dos niñas eran muy unidas.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La Navidad de este 2025 se convirtió en la más dolorosa para Melissa Mae Carlton, quien confirmó la muerte de su hija menor, Molly, a más de un año de perder a otra de sus niñas por una causa similar.

En abril de 2024, la influencer compartió la partida inesperada de Abi, de 9 años, a causa de una sepsis. “No hay palabras para expresar lo destrozados y devastados que estamos”, escribió entonces en Instagram. “Estamos sintiendo el peor dolor que hemos sentido en nuestras vidas, pero de alguna manera una paz profunda al mismo tiempo”, agregó entonces.

Este 25 de diciembre, Melissa reveló la nueva tragedia: “En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reunieron”, publicó junto a un video. “Esto es lo único que me da incluso un pequeño sentido de consuelo. Molly extrañaba tanto a su hermana. A menudo me preguntaba: ‘Mami, ¿cuándo volverá Jesús para que Abi pueda bajar?’”, añadió.

Revisa también:

ADN

La creadora de contenido describió el impacto emocional: “Estamos devastados. En incredulidad. Confundido y en shock. Estamos agotados y sacudidos después de un día lleno de traumas y desamor. Me siento entumecida. Todavía no puedo aceptar que esto sea real. No estoy lista para este dolor.”.

Horas después, Melissa aclaró las causas: “Siento que es importante hacer saber a la gente que esta vez tenemos algunas respuestas. Los médicos creen que Molly tenía una enfermedad cardíaca genética y sospechan que este también pudo haber sido el caso de Abi”.

La influencer explicó que Molly fue monitoreada antes de fallecer, lo que permitió obtener información sobre la posible relación con SUDC (muerte súbita e inesperada en niños). “Con este tipo de afección, nos han dicho que incluso una enfermedad menor podría provocar un evento cardíaco repentino”, señaló.

Melissa concluyó que la familia realizará estudios genéticos: “Espero que obtengamos más respuestas pronto y estaremos haciendo más investigaciones genéticas para nuestra familia ahora que posiblemente tengamos una vía más clara para explorar”.

Melissa Mae Carlton está casada Tom Carlton, con quien ha tenido cuatro hijos: Lily, Abigail, Harry y Molly, en orden de mayor a menor.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad