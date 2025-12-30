Tragedia golpea a influencer: su hija menor murió en Navidad por el mismo diagnóstico que provocó la muerte de otra de sus hijas

La Navidad de este 2025 se convirtió en la más dolorosa para Melissa Mae Carlton, quien confirmó la muerte de su hija menor, Molly, a más de un año de perder a otra de sus niñas por una causa similar.

En abril de 2024, la influencer compartió la partida inesperada de Abi, de 9 años, a causa de una sepsis. “No hay palabras para expresar lo destrozados y devastados que estamos”, escribió entonces en Instagram. “Estamos sintiendo el peor dolor que hemos sentido en nuestras vidas, pero de alguna manera una paz profunda al mismo tiempo”, agregó entonces.

Este 25 de diciembre, Melissa reveló la nueva tragedia: “En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reunieron”, publicó junto a un video. “Esto es lo único que me da incluso un pequeño sentido de consuelo. Molly extrañaba tanto a su hermana. A menudo me preguntaba: ‘Mami, ¿cuándo volverá Jesús para que Abi pueda bajar?’”, añadió.

La creadora de contenido describió el impacto emocional: “Estamos devastados. En incredulidad. Confundido y en shock. Estamos agotados y sacudidos después de un día lleno de traumas y desamor. Me siento entumecida. Todavía no puedo aceptar que esto sea real. No estoy lista para este dolor.”.

Horas después, Melissa aclaró las causas: “Siento que es importante hacer saber a la gente que esta vez tenemos algunas respuestas. Los médicos creen que Molly tenía una enfermedad cardíaca genética y sospechan que este también pudo haber sido el caso de Abi”.

La influencer explicó que Molly fue monitoreada antes de fallecer, lo que permitió obtener información sobre la posible relación con SUDC (muerte súbita e inesperada en niños). “Con este tipo de afección, nos han dicho que incluso una enfermedad menor podría provocar un evento cardíaco repentino”, señaló.

Melissa concluyó que la familia realizará estudios genéticos: “Espero que obtengamos más respuestas pronto y estaremos haciendo más investigaciones genéticas para nuestra familia ahora que posiblemente tengamos una vía más clara para explorar”.

Melissa Mae Carlton está casada Tom Carlton, con quien ha tenido cuatro hijos: Lily, Abigail, Harry y Molly, en orden de mayor a menor.