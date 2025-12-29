Joven de 14 años se operó para amputar su pierna y quitar un tumor de casi 80 kilos: el antes y el después

Una impactante historia es la que ha vivido durante casi toda su vida Jasmine Ramírez, una joven de 14 años de Florida, Estados Unidos, que recientemente se sometió a una operación para extirpar un tumor de 79 kilos de su pierna.

La adolescente norteamericana desde los 2 años ha vivido con un raro tumor linfamatoso que afectó a su pierna izquierda, el cual provocó que la extremidad creciera más de lo normal.

Con el paso de los años, el crecimiento de la pierna izquierda de Rodríguez afectó su vida por completo, llegando a tener un peso de 79 kilos.

No obstante, su condición cambió en los últimos días, ya que la pequeña se sometió a una operación de 17 horas para amputar su pierna y sacar el tumor.

Así quedó tras su operación

Gracias a la cirugía que duró casi un día, los médicos lograron remover el 90% del tumor que afectaba a su pierna.

De tal forma, amputaron la pierna de Jasmine y también lograron retirar parte de lo que estaba alcanzando a la zona de su abdomen.

Según dieron a conocer desde la página de Facebook dedicada a la menor, la operación de la joven de 14 años salió bien y ya está en su proceso de recuperación.

Desde la familia comentaron que “la lucha por adaptarse a esta nueva etapa de su vida está presente. Ella es muy fuerte y sabemos que la recuperación continuará bien”.

A continuación el después de la operación de Jasmine, compartido en su página de Facebook:

