Sigue combate de incendio forestal en San Carlos de Apoquindo: más de 470 hectáreas han sido consumidas

Por esta emergencia, la zona de la comuna de Las Condes se encuentra bajo alerta amarilla.

Juan Castillo

Richard Jiménez

En combate se encuentra el incendio forestal que aún está en desarrollo en el sector de San Carlos de Apoquindo, comuna de Las Condes.

El siniestro comenzó a eso de las 15:00 horas del pasado lunes, y se ha mantenido activo hasta este martes.

Según datos entregados por CONAF, las llamas ya han consumido más de 470 hectáreas.

Por este siniestro, la zona se encuentra bajo alerta amarilla, mientras que 25 personas, que paseaban o practicaban senderismo, tuvieron que ser evacuadas.

Incluso una persona debió ser rescatada en helicóptero por funcionarios del GOPE de Carabineros.

