Jugaban con un encendedor: niños habrían iniciado fuego que desencadeno feroz incendio forestal en Pichidegua

Un incendio forestal de gran magnitud que afectó a la comuna de Pichidegua, en la región de O’Higgins, y que mantuvo a la zona bajo Alerta Roja, habría sido iniciado de manera accidental por tres menores de edad que manipulaban un encendedor mientras jugaban.

Así lo confirmó la Policía de Investigaciones (PDI) tras las primeras diligencias realizadas en el lugar del siniestro, que ya ha consumido más de 200 hectáreas y provocó la destrucción total de dos viviendas.

Getty Images Ampliar

Según los antecedentes recopilados por los equipos investigativos, los hechos ocurrieron cuando los niños, de entre 11 y 12 años, se encontraban de visita en la casa de familiares. En ese contexto, subieron por la ladera de un cerro cercano, donde uno de ellos prendió fuego a una rama con un encendedor. El menor sufrió quemaduras en una de sus manos y, al soltar la rama, esta cayó sobre vegetación seca, dando inicio al incendio.

La autoridad policial detalló además que el fuego “ha abarcado un área aproximada de 175 hectáreas, con dos viviendas completamente siniestradas”, precisando que no se registran personas lesionadas ni fallecidas.

Las pericias permitieron establecer con claridad el punto de origen del incendio, descartando que se tratara de un fenómeno natural o de una acción intencional. Desde la Fiscalía indicaron que, debido a la edad de los involucrados, los menores son inimputables y que, por ahora, el hecho es catalogado como accidental.

No obstante, los padres y adultos responsables de los niños fueron entrevistados y podrían ser citados a declarar en el marco de la investigación. Mientras tanto, equipos de CONAF y Bomberos continúan trabajando en el combate del incendio, que aún no ha sido completamente extinguido, en medio de una compleja temporada marcada por altas temperaturas y vegetación altamente combustible.