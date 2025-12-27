;

Jugaban con un encendedor: niños habrían iniciado fuego que desencadeno feroz incendio forestal en Pichidegua

Menores de 11 y 12 años están detrás del origen del siniestro que arrasó más de 200 hectáreas en la Región de O’Higgins. La PDI confirmó que se trató de un hecho accidental y que los niños son inimputables por su edad.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

Un incendio forestal de gran magnitud que afectó a la comuna de Pichidegua, en la región de O’Higgins, y que mantuvo a la zona bajo Alerta Roja, habría sido iniciado de manera accidental por tres menores de edad que manipulaban un encendedor mientras jugaban.

Así lo confirmó la Policía de Investigaciones (PDI) tras las primeras diligencias realizadas en el lugar del siniestro, que ya ha consumido más de 200 hectáreas y provocó la destrucción total de dos viviendas.

ADN

Getty Images

Según los antecedentes recopilados por los equipos investigativos, los hechos ocurrieron cuando los niños, de entre 11 y 12 años, se encontraban de visita en la casa de familiares. En ese contexto, subieron por la ladera de un cerro cercano, donde uno de ellos prendió fuego a una rama con un encendedor. El menor sufrió quemaduras en una de sus manos y, al soltar la rama, esta cayó sobre vegetación seca, dando inicio al incendio.

Revisa también

ADN

La autoridad policial detalló además que el fuego “ha abarcado un área aproximada de 175 hectáreas, con dos viviendas completamente siniestradas”, precisando que no se registran personas lesionadas ni fallecidas.

Las pericias permitieron establecer con claridad el punto de origen del incendio, descartando que se tratara de un fenómeno natural o de una acción intencional. Desde la Fiscalía indicaron que, debido a la edad de los involucrados, los menores son inimputables y que, por ahora, el hecho es catalogado como accidental.

No obstante, los padres y adultos responsables de los niños fueron entrevistados y podrían ser citados a declarar en el marco de la investigación. Mientras tanto, equipos de CONAF y Bomberos continúan trabajando en el combate del incendio, que aún no ha sido completamente extinguido, en medio de una compleja temporada marcada por altas temperaturas y vegetación altamente combustible.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad