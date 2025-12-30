¿Qué es el síndrome de París y cómo evitarlo? El curioso trastorno que puede arruinar el sueño de algunos turistas

Bien se sabe que París es una de las ciudades más visitadas en todo el mundo por millones de personas año tras año y provenientes de distintos países, siendo un destino turístico por excelencia.

Las personas planifican su viaje a la capital de Francia con mucha ilusión, sobre todo si lo harán por primera vez, previsualizando sus paseos a la orilla del Río Sena, sus fotos en la torre Eiffel​, visitas a museos y lugares emblemáticos.

Sin embargo, esa experiencia en ‘La Ciudad de la Luz’ puede verse empañada por un problema tan desconocido como extraño: el llamado síndrome de París.

Se trata de un trastorno psicológico que afecta a turistas que idealizaron por demás todo lo que en realidad es, como se ve y representa París; sus calles, sus comidas, su gente, su cultura y cada detalle concreto del diario vivir.

Y si bien para muchos puede ser algo tan simple como una decepción, lo cierto es que puede pasar a niveles inesperados. Es ahí, cuando las cosas se complican, que se habla de este síndrome que va acompañado con síntomas como taquicardias y ansiedad extrema.

Hiroaki Ota, psiquiatra japonés, fue quien diagnosticó por primera vez esta condición en 1986 mientras trabajaba en Francia, observando casos principalmente entre visitantes nipones abrumados por el contraste entre expectativas románticas y el ajetreo urbano, como tráfico intenso o calles saturadas.

Los afectados experimentan alucinaciones, frecuencia cardíaca alta, mareos, náuseas o despersonalización, un estado en que se disocian de su entorno por estrés agudo.

Según estimaciones, se calcula que impacta a una docena de personas al año, con el remedio más efectivo siendo el retorno inmediato a su país de origen, algo lamentable y muy decepcionante que será recordado como una mala experiencia.

Frente a esto, los psicólogos y expertos aconsejan moderar las ilusiones previas al viaje, valorando imprevistos y defectos como parte de la experiencia auténtica, para transformar posibles frustraciones en descubrimientos genuinos.