Con hojas de coca y ayahuasca: Chamanes peruanos lanzan dura predicción para Latinoamérica en 2026

Como dicta la tradición cada mes de diciembre, un grupo de chamanes y curanderos peruanos se congregó en las playas de Lima para realizar su ceremonia anual de predicciones. En esta ocasión, el ritual cargado de simbolismo andino tuvo un protagonista claro en sus visiones políticas: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Reunidos en el distrito de Miraflores y ataviados con ponchos tradicionales, los chamanes utilizaron hojas de coca, flores amarillas, espadas y bebidas alucinógenas —como ayahuasca y San Pedro— para intentar vislumbrar el futuro y “limpiar” el camino del 2026.

“Maduro se va”

La predicción más contundente del grupo fue la salida del mandatario venezolano. La chamana Ana María Simeón declaró a la prensa internacional: “Hemos pedido que Maduro se vaya, que se retire. Hemos visualizado que el próximo año esto sucederá y que el presidente Donald Trump de Estados Unidos será capaz de sacarlo”.

Durante el acto, los participantes sostuvieron fotografías de ambos líderes (Maduro y Trump), realizando cánticos y danzas circulares para invocar energías que propicien este cambio político.

Conflictos y desastres naturales El panorama internacional visualizado por los místicos no es del todo alentador. A pesar de haber realizado ofrendas para pedir la paz en Medio Oriente y el fin de las hostilidades en Europa, sus predicciones advierten que la guerra en Ucrania continuará durante el próximo periodo.

Asimismo, alertaron sobre la furia de la naturaleza, pronosticando sismos de magnitud y fenómenos climáticos adversos en diversas partes del mundo, interpretados como una respuesta de la Tierra ante el comportamiento humano.

El historial de “aciertos”

El grupo de chamanes mantiene un historial mixto de aciertos y errores que alimenta el interés público. Si bien el año pasado fallaron al predecir una “guerra nuclear” entre Israel y Gaza, sí lograron un acierto notable en el ámbito local: en diciembre de 2023 predijeron que el expresidente Alberto Fujimori fallecería dentro de los siguientes doce meses, hecho que se concretó en septiembre de 2024.

Con este antecedente, sus palabras sobre el futuro de Venezuela y la estabilidad global han resonado con fuerza en la prensa internacional, mezclando la superstición con el tenso clima geopolítico actual.