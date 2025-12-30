Presidente Boric decreta duelo oficial “para honrar la memoria” del comandante de Bomberos que murió en un incendio forestal

El Presidente Gabriel Boric lamentó la muerte del comandante Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Becerra Pino, quien falleció este lunes mientras combatía un incendio forestal en la comuna.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el voluntario habría sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico, lo que posteriormente derivó en un paro cardiorrespiratorio .

Esta situación fue abordada por el Mandatario mediante su cuenta de X. “Mis condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de labores de Luis Antonio Becerra Pino, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, lamentablemente fallecido en acto de servicio”, escribió.

“Para honrar su memoria y servicio dedicado a la comunidad, como Gobierno de Chile, hemos decretado duelo oficial en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins para este martes 30 de diciembre”, cerró.