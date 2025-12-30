Incendio forestal en San Carlos de Apoquindo genera preocupación por avance a quebrada Aguas de Ramón

Personal de CONAF y Bomberos continúan trabajando en el incendio forestal que afecta al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

El siniestro ya ha consumido más de 500 hectáreas, y ha provocado que el humo se pueda sentir por distintas comunas de Santiago.

Sobre el riesgo que esta emergencia puede generar para la población apostada en el sector precordillerano, el comandante de Bomberos, Manuel Vera, señaló en conversación con Radio ADN que “felizmente, el tema de la propagación de viviendas ha sido controlado con bomberos, con CONAF, y el equipo de emergencia".

“Así que hasta ahora, no tenemos ningún peligro con respecto a infraestructuras críticas o el hogar de las personas”, agregó.

En ese sentido, el voluntario detalló que “ayer lunes logramos contener el flanco izquierdo, que es el que va hacia las casas de Lo Barnechea o Las Condes".

“Pero ahora tenemos una activación del flanco derecho, y lo que tenemos que cuidar es que no vaya a la quebrada de Ramón, por lo que significa el producto del agua”, complementó

“Para nosotros una infraestructura crítica, aunque es natural y con una quebrada de una infraestructura crítica, porque dependemos del elemento vital, que es el agua”, aseveró el comandante Vera.

Por su parte, desde la Asociación Parque Cordillera, responsables de la administración del Parque San Carlos de Apoquindo, indicaron que se encontraron colillas de cigarros en la zona donde habría iniciado el incendio.