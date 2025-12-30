Tras meses a la baja: desempleo en Chile sufre leve alza en trimestre septiembre-noviembre / David Cortes Serey

Durante esta jornada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) entregó el informe de la tasa de desocupación en Chile del trimestre móvil septiembre-noviembre, el cual registró un leve aumento tras meses a la baja.

Esto porque el desempleo en el país se ubicó en 8,4%, aumentando 0,2% en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (1,5%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).

Mientras que en la Región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó un 8,9%, aumentando 0,3 pp. en doce meses.

Según el INE, la estimación total de ocupados creció 1,2% en el último año, la que ha estado incidida por servicios administrativos y de apoyo (31,0%), transporte (5,5%) e información y comunicaciones (13,6%).

Mientras que en la población femenina, la tasa de desempleo llegó a 8,8%, bajando 0,3 pp., mientras que en los hombres alcanzó un 8,1%, aumentando 0,6 pp.

Por otro lado, la ocupación informal llegó a 26,6%, tras presentar una disminución del 0,3% en el último año.