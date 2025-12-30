;

“Retrasa los procesos”: pobladores acusan incumplimiento del Minvu tras manifestación en el centro de Santiago

Desde el Movimiento Ukamau apuntaron a que la institucionalidad y la burocracia significan meses de espera y atrasos adicionales.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

En horas de la mañana de este martes, más de 200 personas interrumpieron el tránsito en plena Alameda para protestar por soluciones habitacionales.

En detalle, los manifestantes, pertenecientes al Movimiento Ukamau, se congregaron frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, entre San Diego y Paseo Ahumada

La vocera del movimiento, Victoria Herrera, declaró a la prensa que “las familias que componen el movimiento están movilizadas por promesas incumplidas, principalmente porque la institucionalidad, mediante la burocracia, muchas veces retrasa los procesos para que las familias puedan tener su vivienda”,

Además, sostuvo que estos atrasos significan meses de espera adicionales para las personas afectadas.

Luego de suspender el tránsito, los manifestantes se trasladaron hasta dependencias del Ministerio de Vivienda (Minvu), donde pese a ser recibidos por las autoridades, mantuvieron las protestas.

