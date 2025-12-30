;

Tiene 31 kilómetros de extensión, cruza bosques y vistas a un volcán: la ciclovía más linda del sur de Chile

El recorrido se divide en dos grandes tramos.

Sebastián Escares

En esta época del año es probable que muchas personas aprovechen el verano 2026 para tomarse vacaciones.

A la hora de escoger a dónde ir, muchos tienen en cuenta los panoramas que se puedan realizar en su tiempo libre.

Un imperdible para los amantes de las bicicletas, es vacacionar en un lugar en donde puedan recorrer paisajes novedosos y en los que puedan practicar ciclismo.

En ese contexto, en el sur de Chile, existe una ciclovía con paisajes imponentes que tiene una extensión total de 31 kilómetros.

¿Cuál es la ciclovía?

Se trata de la Ciclovía Manzanar-Malalcahuello, la cual une a Manzanar y Malalcahuello, sectores ubicados a 18 kilómetros al este de Curacautín, en la Ruta Internacional 181, en la región de La Araucanía.

El recorrido contempla vistas al volcán Lonquimay, permite cruzar túneles y atravesar bosques mientras se circula arriba de una bicicleta.

De acuerdo a la cuenta de Instagram Lugares bonitos de Chile, la ciclovía se divide en dos tramos:

  • Malalcahuello, Manzanar: 12 kilómetros.
  • Boca Norte Túnel Las Raíces Lonquimay: 19 kilómetros.

Además, quienes realicen el recorrido podrán tener “vistas hacia hermosos puentes como el río Punta Negra y Lonquimay, además cuenta con diferentes paradas donde estuvieron antiguamente las estaciones de ferrocarril“.

A continuación registros de la ciclovía:

