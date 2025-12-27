La “Alcatraz del desierto”: cómo será la nueva cárcel chilena de alta seguridad con capacidad para 2.000 internos

En algún tiempo más, Chile tendrá una cárcel en pleno desierto que se convertirá en un proyecto clave para el sistema penitenciario.

Todo se trata del Complejo El Arenal de Copiapó, en la Región de Atacama, que desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentan como una obra estratégica que moderniza y eleva los estándares de la infraestructura pública vinculada a la seguridad.

El recinto será gigantesco. En cifras, tendrá 76 mil metros cuadrados construidos, 15 módulos de reclusión, altos estándares de funcionamiento y una capacidad de 2.160 internos.

Por lo demás, el proyecto también promete mejores condiciones para los funcionarios de Gendarmería y para los procesos de reinserción social.

Este mes el MOP, junto al Ministerio de Justicia, dio a conocer el diseño de la edificación. “Estamos avanzando sistemáticamente y queremos mantener a la región informada”, aseguró la ministra Jessica López.

Según la autoridad, la iniciativa se encuentra “en la Contraloría General de la República, a punto de salir, con lo cual ya iniciaríamos la entrega del proyecto para que la empresa constructora San José comience todo el proceso de terminar las ingenierías y empiece la construcción”. En detalle, el lugar se ubica a unos 40 kilómetros al norponiente de la ciudad de Copiapó.

¿Cuándo estará lista la nueva cárcel en Copiapó?

Según indicó la autoridad, la concesión de El Arenal tendrá un plazo de operación de 20 años con el inicio de obras presupuestado para el 2028.

Del tal forma, el inicio de operaciones estimado será recién 2031.

La inversión total alcanzará unos 300 millones de dólares y generará cerca de 500 empleos mensual en promedio durante la ejecución.

El establecimiento tendrá también una unidad de salud penal, escuela para reclusos, talleres industriales, áreas deportivas, una central de producción de alimentos, sistema de generación fotovoltaica y de tratamiento de aguas, además de otras soluciones sustentables como paneles energía solar.