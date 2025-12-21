Una chilena agiganta su leyenda y entra al Salón de la Fama de la FIBA: ¡orgullo para el deporte nacional!

Ismenia Pauchard, histórica basquetbolista chilena y exseleccionada nacional, fue distinguida al ingresar al selecto listado de jugadores y jugadoras que serán incluidos en la Clase 2026 del Salón de la Fama de la FIBA.

La deportista, que falleció en 2004 con 72 años a causa de un brutal asesinato ocurrido en Caburgua, se transformará en la primera jugadora de nuestro país en recibir este reconocimiento de parte de la Federación Internacional de Baloncesto.

La distinción tiene por objetivo honrar a figuras legendarias por sus contribuciones excepcionales al baloncesto mundial. Además de Pauchard, en el listado también aparecen otras figuras históricas como la estadounidense Sue Bird y el alemán Dirk Nowitzki. Todos serán homenajeados en una ceremonia de investidura el próximo 21 de abril en Berlín.

La noticia fue dada a conocer por la Federación de Básquetbol de Chile. “El ingreso de Ismenia Pauchard al Salón de la Fama de FIBA, como la primera chilena en recibir este reconocimiento, marca un hito en el deporte nacional y en el básquetbol femenino”, declaró Karin Heerwagen, presidenta de FebaChile.

“Su trayectoria fue construida con esfuerzo, talento y perseverancia en una época de escasas oportunidades para las mujeres hoy es reconocida a nivel mundial. Este logro no solo honra su legado, sino que también inspira a nuevas generaciones de niñas y jóvenes a creer que desde Chile se puede alcanzar lo más alto del deporte internacional", agregó.

La trayectoria de Ismenia Pauchard

María Ismenia Pauchard Demierre fue parte de la selección chilena en la década del 50 y 60, años en los que participó en torneos Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales.

En su momento, fue catalogada entre las mejores basquetbolistas del continente, , siendo la tercera máxima anotadora de las Copas FIBA ​​de Baloncesto Femenino de 1957 y 1964.

A nivel de clubes, comenzó su carrera en el Club Famae para luego vestir la camiseta de Colo Colo, elenco en el que estuvo 18 años y en el que logró una infinidad de títulos, destacando el torneo Estrella Sudamericanas de Lima, Perú, en 1957.

La lista completa de los jugadores y jugadoras que se sumarán al Salón de la Fama de la FIBA