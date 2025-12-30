EE.UU. compartió lista de objetos que personas se introducen en el trasero: estos fueron los más impactantes
El listado corresponde al de los pacientes que asistieron a recintos de salud durante el 2024.
Ya sea por un error, consejos equivocados o incluso temas sexuales, personas se introducen objetos en lugares que no deberían, terminando así en urgencias.
En ese contexto, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, cuenta con un registro exhaustivo de los motivos de consulta que tienen las personas en centros médicos.
Revisa también
Para sorpresa de muchos, el organismo también incluye los elementos más impactantes que fueron sacados del trasero de pacientes.
Este es el listado
Desde New York Post, dieron a conocer los elementos más impactantes que personas se introdujeron en el ano durante el 2024.
A continuación el detalle del listado:
- Clavos
- Tornillos y clavos
- Béisbol
- Pasta cruda
- Huevo
- Juguete masticable para perros
- Toallita para secadora
- Sandalia
- Pomo de la puerta
- Canicas
- Lentes
- Roca
- Maquinilla para cortar barba envuelta en plástico
- Jeringa para pavo
- Botella de limpiador de plástico llena de líquido
- Botella de champú
- Botella de champú
- Botella de lubricante
- Botella de enema
- Lata de aerosol
- Palillo dental
- tapón de vino
- Soporte para mazorcas de maíz
- Resaltador
- Marcador invisible
- Dos lápices
- Juguete de varita mágica
- Consolador de 7 pulgadas y alicates
- Pieza rota de tapón anal y pinzas
- Bote de película
- Luz alimentada por batería
- Flash
- Centavo
- Bombilla, primero el lado de vidrio
- Pipa estilo mazorca de maíz
- Junta de goma
- Pieza recortadora de vello nasal
- Cepillo de dientes de viaje rectangular
- Batuta
- Coletero para el pelo
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.